РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії

Єгор Голівець
Єгор Голівець
РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії
Литва попередила про нову інформаційну операцію РФ
фото: Lietuvos kariuomenė

У Вільнюсі заявили про скоординовану кампанію фейків і залякування щодо України та країн Балтії

Аналітики Департаменту стратегічної комунікації литовської армії заявили про активізацію інформаційних операцій Росії та її союзників проти Литви і партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Delfi.

За оцінкою експертів, останніми днями у публічному просторі з’явилися заяви російських посадовців, які є частиною скоординованої інформаційної атаки. Її мета – вплинути на суспільні настрої та посилити напруження.

У литовській армії наголошують, що одним із ключових завдань таких операцій є залякування населення. Зокрема, російська та білоруська пропаганда активно поширює неправдиву інформацію про нібито рішення країн Балтії дозволити Україні використовувати свій повітряний простір для атак дронами по території Росії.

Ці твердження з’являються як у соціальних мережах, так і в заявах офіційних осіб, що, за словами аналітиків, свідчить про скоординований характер інформаційної кампанії.

У литовській армії вважають, що такі дії спрямовані на зниження готовності суспільства до спротиву, а також на зменшення підтримки України та оборонної політики в регіоні.

Аналітики підкреслюють, що продовжують моніторинг інформаційного простору та оцінюють дії недружніх держав, аби підвищити стійкість суспільства до подібних загроз.

Нагадаємо, що Росія передала Ірану перелік із 55 об’єктів критичної енергетичної інфраструктури Ізраїлю, які можуть розглядатися як потенційні цілі для ураження.

Раніше Москва виступила з погрозами на адресу країн Балтії, звинувативши їх у сприянні українським ударам по своїй території. Москва нібито попередила ці держави про можливі наслідки через використання їхнього повітряного простору для атак по російських портах у Балтійському морі.
 

РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії
РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

