РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії

У Вільнюсі заявили про скоординовану кампанію фейків і залякування щодо України та країн Балтії

Аналітики Департаменту стратегічної комунікації литовської армії заявили про активізацію інформаційних операцій Росії та її союзників проти Литви і партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Delfi.

За оцінкою експертів, останніми днями у публічному просторі з’явилися заяви російських посадовців, які є частиною скоординованої інформаційної атаки. Її мета – вплинути на суспільні настрої та посилити напруження.

У литовській армії наголошують, що одним із ключових завдань таких операцій є залякування населення. Зокрема, російська та білоруська пропаганда активно поширює неправдиву інформацію про нібито рішення країн Балтії дозволити Україні використовувати свій повітряний простір для атак дронами по території Росії.

Ці твердження з’являються як у соціальних мережах, так і в заявах офіційних осіб, що, за словами аналітиків, свідчить про скоординований характер інформаційної кампанії.

У литовській армії вважають, що такі дії спрямовані на зниження готовності суспільства до спротиву, а також на зменшення підтримки України та оборонної політики в регіоні.

Аналітики підкреслюють, що продовжують моніторинг інформаційного простору та оцінюють дії недружніх держав, аби підвищити стійкість суспільства до подібних загроз.

Раніше Москва виступила з погрозами на адресу країн Балтії, звинувативши їх у сприянні українським ударам по своїй території. Москва нібито попередила ці держави про можливі наслідки через використання їхнього повітряного простору для атак по російських портах у Балтійському морі.

