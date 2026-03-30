Росіянин та співавтор фільму «Містер Ніхто проти Путіна» освятив свою статуетку Оскара в Парижі (фото)

Оскар росіянина освятив протоієрей Олексій Умінський, який раніше був священником Московського Патріархату

Росіянин Павло Таланкін, який отримав Оскар за свою роботу та роль у фільмі «Містер Ніхто проти Путіна», освятив свою нагороду в церкві. Про це пише «Главком» із посиланням допис у Facebook.

Свій «трофей» Павло Таланкін приніс до церкви Парижу в авосьці. Павло Таланкін прийшов на службу протоієрея Олексія Умінського (Олексій Умінський був священником Московського Патріархату, він виступив проти російсько-української війни, тепер служить у храмі в Парижі – «Главком»), якого він і попросив освятити його Оскар.

Павло Таланкін освятив свій Оскар фото: Andrey Loshak/Facebook

Попри те, що священник був здивований, він погодився освятити статуетку Оскара. Він пояснив своє рішення. «Ну, якщо там освячують ракети та бомби, то чому ми не можемо освятити нагороду за хороший фільм», – висловився Олексій Умінський.

Протоієрей Олексій Умінський освятив Оскар росіянина у церкві Парижу фото: Andrey Loshak/Facebook

Після обряду протоієрей віддав статуетку Павлу Таланкіну зі словами: «Дозвольте вручити вам цю освячену нагороду! Усі гріхи Голлівуду з неї вигнані!»

«Містер Ніхто проти Путіна» – це датсько-чеський документальний фільм, який створений із відеоматеріалів педагога Павла Таланкіна з міста Карабаш у Челябінській області Росії. Росіянин працював відеографом у школі та водночас знімав пропагандистські уроки у РФ, які мали потім передаватися під звіт. Режисером стрічки став американський режисер Девід Боренштейн.

Нагадаємо, 15 березня на 98-й церемонії вручення Оскар-2026 «Найкращим документальним фільмом» було обрано документальну датсько-чеську стрічку «Містер Ніхто проти Путіна» про пропаганду в російських школах. До слова, на сцені з’явився один з авторів фільму Павло Таланкін, який заговорив на сцені «Оскара» російською мовою.

