Трамп, Іран і нафтові мільйони: FT пише про вкрай підозрілу активність на біржі

Трейдери провели операції на $580 млн перед публікацією Трампа щодо переговорів з Іраном

Ринок нафти сколихнула хвиля надзвичайно влучних угод, проведених за лічені хвилини до публікації Дональда Трампа про «продуктивні переговори» з Тегераном. Як повідомляє Financial Times, масштабні операції номінальною вартістю близько $580 млн відбулися всього за 15 хвилин до того, як повідомлення президента у Truth Social спричинило обвал цін на енергоносії, пише «Главком».

У понеділок між 6:49 та 6:50 за нью-йоркським часом на ринку з’явився величезний обсяг ф’ючерсних контрактів на нафту Brent та WTI – загалом близько 6200 одиниць. Одразу після нафтових операцій різко підскочили й ф’ючерси на індекс S&P 500. Трейдери зазначають, що така активність у ранок понеділка, коли не очікувалося важливих економічних даних чи виступів представників ФРС, є вкрай нетиповою та викликає підозри у використанні інсайдерської інформації.

Пост Трампа о 7:04 ранку став сигналом для інвесторів знижувати ставки на тривалий конфлікт, що призвело до розпродажу на енергетичних ринках. Проте згодом волатильність посилилася: коли спікер парламенту Ірану Мохаммед-Багер Галібаф спростував факт перемовин із Вашингтоном, ціни знову пішли вгору, змусивши трейдерів повертатися до купівель.

Речник Куш Десаї відкинув будь-які звинувачення, назвавши натяки на витік інформації «безпідставним і безвідповідальним висвітленням». Він підкреслив, що адміністрація діє виключно в інтересах американського народу.

Тім Скірроу з Energy Aspects зауважив, що ринок був перенасичений «довгими позиціями» фондів, що створило ідеальні умови для різкого цінового стрибка після заяви президента.

Хедж-фонди звертають увагу, що це вже не перший випадок за останні місяці, коли великі угоди дивним чином передують офіційним заявам уряду США, що викликає дедалі більше роздратування серед професійних учасників ринку.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи не створювати ядерну зброю в межах майбутньої угоди зі США.

За словами Трампа, сторони вже досягли домовленостей приблизно за 15 пунктами потенційної угоди. «У них не буде ядерної зброї – це пункт номер один. Це пункти номер один, два і три. У них ніколи не буде ядерної зброї - вони з цим погодилися», – заявив президент США.

Нагадаємо, США та Іран провели «продуктивні та конструктивні» переговори щодо повного врегулювання військових дій на Близькому Сході. На тлі позитивної динаміки діалогу президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився на п’ять днів відкласти заплановані військові операції проти іранської інфраструктури.

Однак офіційний Тегеран заперечує проведення будь-яких прямих перемовин зі Сполученими Штатами Америки. У Міністерстві закордонних справ Ірану назвали інформацію про «продуктивний діалог» такою, що не відповідає дійсності.