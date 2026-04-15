Генсек НАТО відповів, чи вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні

Іванна Гончар
НАТО не очікує скорочення допомоги Україні через ситуацію з Іраном
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна на Близькому Сході не вплине на військову допомогу Україні. Про це він сказав за підсумками засідання «Рамштайну» у Берліні, пише «Главком».

«Я впевнений, що ми зможемо профінансувати потік поставок із США», – наголосив він.

Рютте відкинув побоювання, що війна з Іраном може призвести до скорочення поставок американського озброєння. За його словами, допомога зі США триває без змін.

Водночас він закликав союзників не «втрачати з поля зору» війну в Україні та збільшити підтримку Києва до $60 млрд у 2026 році.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова про важливі результати зустрічі у форматі «Рамштайн».

Зауважимо, 15 квітня у Берліні відбулася 34-та міністерська зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». На засіданні міністр оборони України Михайло Федоров зробив заяву про втрати РФ.

До слова, Україна за підсумками засідання «Рамштайн» отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники.

