Генсек НАТО відповів, чи вплине війна в Ірані на постачання зброї Україні

Рютте запевнив, що допомога США Україні не скоротиться через Іран

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна на Близькому Сході не вплине на військову допомогу Україні. Про це він сказав за підсумками засідання «Рамштайну» у Берліні, пише «Главком».

«Я впевнений, що ми зможемо профінансувати потік поставок із США», – наголосив він.

Рютте відкинув побоювання, що війна з Іраном може призвести до скорочення поставок американського озброєння. За його словами, допомога зі США триває без змін.

Водночас він закликав союзників не «втрачати з поля зору» війну в Україні та збільшити підтримку Києва до $60 млрд у 2026 році.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова про важливі результати зустрічі у форматі «Рамштайн».

Зауважимо, 15 квітня у Берліні відбулася 34-та міністерська зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». На засіданні міністр оборони України Михайло Федоров зробив заяву про втрати РФ.

До слова, Україна за підсумками засідання «Рамштайн» отримає понад $5,5 млрд допомоги. Із них $4 млрд спрямують на ППО, ще більш ніж $1,5 млрд – на безпілотники.