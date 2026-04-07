Росіяни розганяють у мережі фейкове відео про втечу з позицій бійців 36-ї бригади

Лариса Голуб
Ворог поширює фейк про дезертирство українських бійців
фото: Центр протидії дезінформації

Росія використовує тему «дезертирства» та «браку ресурсів» для викривлення реальної картини подій на фронті

Російська пропаганда запустила чергову інформаційну атаку, спрямовану на деморалізацію українського суспільства та дискредитацію Збройних Сил. Цього разу окупанти використали штучний інтелект, щоб створити відео про нібито «втечу» морпіхів з позицій на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезинформації.

Як повідомляє Центр протидії дезінформації, у мережі почало ширитися відео, на якому чоловік у формі, що видає себе за військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, скаржиться на критичний брак особового складу. На записі він стверджує, що разом із групою інших бійців нібито самовільно залишає позиції на одній із ділянок фронту в Донецькій області.

Аналіз відео підтвердив, що воно є повністю сфабрикованим:

  • Штучний інтелект: Перевірка через спеціалізовані сервіси виявила чіткі ознаки дипфейку. Міміка та голос персонажа мають характерні для ШІ артефакти.
  • Джерело поширення: Першоджерелом став новостворений TikTok-акаунт, який раніше публікував випадковий контент і не має жодного стосунку до реальних підрозділів Збройних Сил України.
  • Координація: Одразу після появи в TikTok відео було масово підхоплено мережею проросійських Telegram-каналів. Така швидкість свідчить про заздалегідь підготовлену та скоординовану інформаційну операцію.

Зауважимо, ворог чомусь не вказує, скільки ця бригада знищила загарбницької техніки та особового складу.

У Центрі протидії дезінформації зазначать, що подібні вкиди спрямовані на створення панічних настроїв, підрив довіри до командування та розхитування внутрішньої ситуації в Україні. Росія систематично використовує тему «дезертирства» та «браку ресурсів» для викривлення реальної картини подій на фронті.

«Главком» писав, що російська пропаганда запустила нову хвилю дезінформації, щоб зірвати евакуацію цивільних із прифронтових районів Донеччини. Цього разу замість вигадок десятирічної давнини про «розіп’ятого хлопчика» у хід пішли ще абсурдніші жахалки про немовлят у валізах.

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що проросійські ресурси почали масово поширювати відео з жінкою, яка представляється мешканкою Мирнограда. У ролику вона повторює заздалегідь підготовлені тези Кремля про те, що українська поліція нібито «викрадає дітей», а матерів «відправляє за грати».

Нагадаємо, Росія продовжує масштабну інформаційну кампанію з дискредитації українських захисників. Цього разу ворожі ресурси поширюють вигадки про нібито вживання заборонених речовин бійцями Збройних Сил України.

