Втрати ворога станом на 14 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 960 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 14 квітня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 14 квітня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 14 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 312 960 (+820) осіб
- танків – 11 863 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 389 (+3) од.
- артилерійських систем – 39 953 (+38) од.
- РСЗВ – 1 732 (+4) од.
- засоби ППО – 1 346 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 237 853 (+2 459) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 89 300 (+201) од.
- спеціальна техніка – 4 123 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1511-й день повномасштабної війни в Україні.
