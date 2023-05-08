Ще одна країна продовжить термін підтримки українських біженців: деталі

На розгляд сейму внесли поправки до закону щодо підтримки українських біженців у Латвії до кінця року

Українці зможуть отримати початкову допомогу та компенсації за розселення біженців

У Латвії готуються продовжити термін підтримки українців до кінця 2023 року. Йдеться про початкову допомогу, а також про компенсації за розселення біженців. Поки що державна підтримка біженців з України діє до 30 червня, повідомляє delfi.lv.

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На розгляд сейму внесли поправки до закону щодо підтримки українських біженців у Латвії до кінця року. Нинішня програма допомоги діє до 30 червня.

Оскільки бойові дії в Україні продовжуються, а громадські організації наполягають на необхідності продовжити підтримку українцям, у законопроекті пропонується продовжити вже чинні заходи підтримки – забезпеченням проживання та харчування мешканців України у Латвії до 31 грудня.

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Українці можуть отримати безкоштовне житло у Латвії до 120 днів незалежно від того, коли вони прибули до цієї країни після 24 лютого 2022 року. На початок року у Латвії було зареєстровано понад 35 тисяч українських біженців.

У квітні уряд Латвії 18 квітня затвердив зміну правил навчання дітей українських біженців. Школи зможуть забезпечити дітям плани індивідуального навчання, щоб допомогти їм краще освоювати навчальний матеріал латиською за програмами з 1 по 8 клас (а також за програмами профнавчання з 1 по 3 курс).

Нагадаємо, 29 квітня біля російського посольства у Ризі кілька десятків російськомовних жителів Латвії провели акцію, під час якої закликали Росію «не захищати» їх. Поштовхом до акції, яку організувала спілка «Російський голос для Латвії», стала заява Держдуми РФ «Про недопустимість репресивної політики керівництва країн Балтії щодо російськомовного населення».

Активісти зібралися під посольством Росії у Ризі близько 14:00. Протестувальники закликали Росію не втручатися у внутрішню політику Латвії та не використовувати російськомовних жителів країни в інтересах РФ.

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Раніше у Латвії 9 травня заборонили будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи. Сейм Латвії у четвер, 20 квітня, у терміновому порядку ухвалив закон «Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня».

Також Латвія відправить Україні усі свої зенітно-ракетні комплекси Stinger. Проте це не означатиме, що Латвія залишиться зовсім без переносних систем ППО.