Екснардеп Добкін провів службу в пошкодженому росіянами храмі УПЦ МП (відео)

Добкін відслужив великодню службу та заявив, що у всіх храмах моляться за ЗСУ

Диякон УПЦ Московського патріархату Михайло Добкін служить у П'ятихатках

Ексмер Харкова Михайло Добкін, який став дияконом УПЦ, на Великдень потрапив до об’єктива пильних вірян. Диякон Добкін відслужив пасхальну службу у храмі святої благовірної цариці Тамари. Відео опублікували в соціальних мережах.

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Автор відео запропонував Добкіну передати побажання воїнам ЗСУ на передовій, а колишній харківський мер не відмовився.

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«Щоб Господь зберігав і приніс перемогу нашій багатостраждальній країні, богобережній Україні. Щоб усі повернулися живими та щасливими від того, що вони роблять для людей. За них моляться у кожному храмі – православному та не лише православному по всій країні», – відреагував на прохання Добкін.

Зазначимо, що сан диякона Московської церкви Добкін отримав торік у квітні. Нині він служить в храмі святої благовірної цариці Тамари, який належить до Московської церкви. До слова, у березні 2022 року російські окупанти пошкодили обстрілами будівлю церкви. Тоді в храмі було вибиті вікна і двері, уламками побило стіни, пошкоджено церковне начиння.

Нагадаємо, що у Вербну неділю 9 квітня Михайло Добкін вів богослужіння у храмі Української православної церкви Московського патріархату.

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Раніше колишній народний депутат Михайло Добкін, який раніше був членом проросійських партій «Партія регіонів» та «Опозиційний блок», різко висловився про російських окупантів, які сьогодні воюють проти України. Політик також закликав «вважати його націоналістом».