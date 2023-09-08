У Брянську невідомий БПЛА упав на завод мікроелектроніки (відео)

Росія заявляє, що дрон нібито був ліквідований силами РЕБ

У російському Брянську невідомий безпілотник упав на будівлю заводу «Кремній Ел», одного з найбільших у державі-агресорці виробництв мікроелектроніки. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Те, що від атаки постраждав «промисловий» об’єкт Брянська заявив губернатор області Олександр Богомаз.

«Силами РЕБ безпілотник був ліквідований, але під час падіння уламки потрапили до адміністративної будівлі, внаслідок чого сталося загоряння», – заявив він.

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Нагадаємо, триває 562-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 10 ракетних, 60 авіаційних ударів, здійснив 37 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.