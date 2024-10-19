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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Поминальна субота. Що сьогодні треба обов'язково зробити

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Нехай вічною буде молитовна пам’ять про померлих
фото: ПЦУ

«Особливо помолімося – за наших полеглих захисників, які у цій страшній війні віддали своє життя»

Сьогодні – особливий поминальний день. Зветься він Димитрівською поминальною батьківською суботою. Святий великомученик Димитрій Солунський був людиною військовою, комендантом грецького міста Солунь, якого в 306 році стратили за сповідання християнства. Вважався покровителем воїнів, тож спершу Церква у Димитрівську поминальну суботу згадувала всіх воїнів, що загинули за віру і Батьківщину, а також всіх померлих раптовою смертю. Згодом стали творити пам'ять і за спочилих батьків, і за всіх одвіку спочилих християн.

Таке осіннє церковне поминання померлих для більшості єпархій давньої Київської Митрополії було традиційним, зокрема для монастирів, де в цей день поминали спочилу монастирську братію.

Піднесімо наші сердечні молитви до Господа за упокій душ всіх спочилих: рідних, близьких, друзів, знайомих і тих, кого ми особисто не знали, але хто відомий Богові. Молімося за всіх наших братів і сестер у Христі, за всіх полеглих воїнів та безвинно вбитих – не лише в далекі часи, а й у теперішні.

Ця молитва за упокоєння душ спочилих єднає нас, живих, з тими, хто вже відійшов у вічність, до Господа. В такий спосіб ми виявляємо нашу християнську любов, яка живе вічно, долає час і простір. Адже «Бог не є Бог мертвих, а живих. Бо в Нього всі живі» (Лк. 20: 38).

Особливо помолімося – за наших полеглих захисників, які у цій страшній війні віддали своє життя, захищаючи свободу і мир для нашої Батьківщини. Піднесімо заупокійні молитви як свідчення нашої віри у перемогу над смертю, віри у загальне воскресіння померлих та у майбутнє нове, вічне життя у Бозі. Нехай вічною буде молитовна пам’ять про померлих. Нехай Господь упокоїть у Царстві Небесному душі всіх спочилих та простить їхні провини вільні і невільні! Амінь.

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Джерело
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Теги: церква релігія Епіфаній традиції

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