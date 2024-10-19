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19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свято та традиції 19 жовтня
фото з відкритих джерел

В цей день забороняється відмовляти в допомозі іншим

Сьогодні, 19 жовтня, Всеукраїнський день відповідальності людини та Міжнародний день археології. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Йоіла.

Всеукраїнський день відповідальності людини

Цей день присвячений підвищенню обізнаності громадян про права та обов'язки людини, а також про важливість відповідальності за свої дії. Це святкування спрямоване на підтримку та захист прав людини в Україні.

Міжнародний день археології

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Цей день присвячений пам'яті відомого британського археолога Персі Грея Фалконера, який помер 19 жовтня 1852 року. Фалконер зробив значний внесок у розвиток археології, зокрема у вивчення давньої історії Британських островів. Цей день став своєрідним святом для археологів по всьому світу, які відзначають його різними заходами, такими як виставки, лекції та екскурсії. Він також нагадує про важливість збереження і дослідження культурної спадщини для розуміння минулого і формування майбутнього.

Всесвітній день співу

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Цей день присвячений музичній творчості та спільним співацьким заходам. Він став своєрідним святом для любителів музики по всьому світу, які відзначають його різними заходами, такими як концерти, вокальні майстер-класи та спільні співацькі вечори. Цей день нагадує про важливість музики у житті людей, її здатність об'єднувати людей та викликати почуття радості та єдності.

Всесвітній день боротьби з раком молочної залози

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Цей день призначений для підвищення обізнаності про рак молочної залози, підтримки пацієнтів та просування наукових досліджень. Рак молочної залози є одним з найпоширеніших видів раку серед жінок у світі. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про симптоми раку молочної залози, важливість раннього виявлення та можливості лікування.

День працівників целюлозно-паперової промисловості

Цей день присвячений тим, хто працює в целюлозно-паперовій промисловості, і відзначає їхні заслуги та внесок у розвиток цієї галузі. Це важливий день для визнання праці та зусиль цих працівників, які відіграють важливу роль у виробництві целюлози та паперу, які є основними матеріалами для багатьох галузей.

Яке церковне свято 19 жовтня

19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

19 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Йоіла. Він був одним з маловідомих пророків Старого Завіту, чия книга входить до складу Біблії. Його пророцтва містяться в однойменній книзі, яка складається з двох коротких книг. Йоіл був сином Акіта, і його братом був пророк Амос. Йоіл пророкував під час вавилонського полону, коли юди були вигнані із Ізраїлю і жили в Вавилоні. Його пророцтва містяться в книзі Йоіла, яка складається з двох коротких книг. Йоіл був сином Акіта, і його братом був пророк Амос.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не можна прати цього дня одяг.
  • Забороняється відмовляти в допомозі іншим.
  • Не слід тримати двері і вікна відчиненими.

Народні прикмети і традиції

  • вітру немає – чекайте на похолодання;
  • випав сніг – його буде дуже багато через 40 днів;
  • захід сонця червоного кольору – прийде похолодання;
  • холодна погода і випав сніг – весна буде пізньою.

Пам’ятні дати

  • 1813 рік – поразка армії Наполеона в «Битві народів» під Ляйпцігом;
  • 1918 рік – у Львові Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки проголошує утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини;
  • 1943 рік – Альберт Шварц відкриває антибіотик стрептоміцин;
  • 1947 рік – починається масове (близько 150 тис. осіб) вивезення українців до Сибіру;
  • 1956 рік – Польська об'єднана робітнича партія озброїла польських робітників у відповідь на просування на Варшаву окупаційних радянських військ під командуванням радянського маршала Костянтина Рокосовського, тоді номінального міністра оборони Польської Народної Республіки.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій.

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Теги: весна традиції свято погода календар

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