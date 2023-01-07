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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Різдвяне привітання митрополита Епіфанія

glavcom.ua
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
скріншот з відео

Син Божий стає тим світлом, яке знищує темряву невідання, морок гріха, потьмарення від зла

Завдяки світлу ми здатні пізнавати та розуміти навколишній створений світ. Боговтілення, народження Сина Божого як Сина Людського є тим світлом, завдяки якому ми пізнаємо Всевишнього Бога, нашого Творця. Адже євангелист Іоан каже: «Бога ніхто не бачив ніколи; Єдинородний Син, Який у лоні Отця, Він явив» (Ін. 1: 18). Речі світу цього, коли перебувають у темряві, залишаються самими собою, і ми не бачимо їх, бо немає світла, яке б відкрило нам їхній вигляд. Бог предвічно є, але обмеженість наших здібностей до пізнання духовного світу та гріховна затьмареність наших розуму й почуттів ніби занурюють нас у темряву, через яку ми не бачимо Творця.

Син Божий стає тим світлом, яке знищує темряву невідання, морок гріха, потьмарення від зла. Він сяє яскравіше за сонце, відкриваючи істинне богопізнання, тому і в піснеспіві нинішнього свята називається Сонцем Правди. Завдяки боговтіленню для кожної людини пізнання Творця й особистісне спілкування зі Всевишнім стають можливими та досяжними, адже все це відкривається нам через народженого Спасителя.

Сердечно вітаю кожного з вас з Різдвом Христовим! Попри війну і страшні випробування для українського народу – ми святкуємо Різдво і віримо в перемогу добра над злом, світла над темрявою.

«Світло в темряві світить, і темрява не огорнула його» – звіщає нам Євангеліє. Тож нехай, попри все, радість Різдва Христового наповнює наші серця, відганяючи скорботу, біль та журбу. А світло Віфлеємської зірки нехай спрямовує всіх нас до Сина Божого, з Яким ми здатні перемогти всяке зло. Перемога буде за Україною!

Христос народився! Славімо Його!

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Теги: свята перемога Епіфаній церква Українська православна церква

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