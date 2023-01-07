Епіфаній пояснив, чому пришвидшилась реформа церковного календаря

Згідно з опитуванням, кількість тих, хто бажає зміни можливо навіть більше ніж тих, хто хоче залишитись на старому стилі

Зміна церковного календаря в Україні почала прискорюватись після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення. Таку заяву зробив митрополит Епіфаній в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

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За його словами, Україна давно стала на шлях реформи календаря, однак цей процес був повільний. Окрім того статистика показує, що в останній рік кількість тих, хто бажає зміни більше ніж тих, хто хоче залишитись на старому стилі.

«Ми стали на шлях реформи церковного календаря. У минулому році я говорив, що потрібен час, потрібно декілька років, але у зв'язку з війною ми бачимо, що цей процес відбувається дуже швидко і динамічно. Тому ми реагуємо на запит наших вірних.

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Згідно з опитуванням ми бачимо, що кількість тих, хто бажає зміни можливо навіть більше ніж тих, хто хоче залишитись на старому стилі. Це стосується не тільки святкування Різдва, це стосується святкування інших церковних дат протягом року, до яких ми з вами дуже звикли, і якщо їх міняти, то ми маємо бути свідомі того, що стаємо на рейки нового календаря», – сказав Епіфаній.

Раніше патріарх Кирило закликав на Різдво молитися за Путіна та армію РФ.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що 7 січня 2023 року митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній звершить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Натомість УПЦ МП заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

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Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.