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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Символ української держави. Це не просто синьо-жовті кольори

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«Нехай із Божої ласки наш український прапор завжди височіє над вільною, сильною, незалежною Україною!»
фото: ПЦУ

Війна, розв’язана нашим східним сусідом, розкрила ще одну сторону українського прапора

Синє і жовте. Небо над житніми полями. Довгу історію має український прапор, та в останні роки він для нас, українців, набуває особливого значення.

Синьо-жовте полотнище було символом української держави, яка проголосила свою незалежність понад століття тому. Воно ж стало символом відновлення української державності та незалежності після руйнації радянського союзу в 1991 році.

Упродовж українських революцій, воєвиявлень українського народу синій і жовтий кольори незмінно супроводжували наших людей – кольори свободи, незалежності, дієвого супротиву та боротьби за правду.

Війна, розв’язана нашим східним сусідом, розкрила ще одну сторону українського прапора. Він став знаком розрізнення, ознакою безпеки: «тут – свої». Він гордо майорить над українською столицею, на його повернення чекають на окупованих територіях, переховуючи свої, домашні прапори. Це символ хоробрості, символ незламності, символ української звитяги.

Нехай із Божої ласки наш український прапор завжди височіє над вільною, сильною, незалежною Україною! Зі святом!

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Джерело
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Теги: День Незалежності Україна незалежність прапор

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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

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