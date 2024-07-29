Іменами льотчиків-героїв названо вулиці у Миколаєві

«Одразу чотири вулиці у Миколаєві відтепер носять імена льотчиків», – Повітряні сили України

У Миколаєві назвали чотири вулиці на честь Вадима Благовісного, Геннадія Матуляка, Данила Мурашка, Єгора Середюка – бойових льотчиків, які отримали звання Героїв України. Про це повідомляють Повітряні сили України.

«Одразу чотири вулиці у Миколаєві відтепер носять імена льотчиків – Вадима Благовісного, Геннадія Матуляка, Данила Мурашка, Єгора Середюка. Усі вони – Герої України, нагороджені цим найвищим званням посмертно. Усі служили у 299-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил», – йдеться у повідомленні.

фото: Повітряні сили України

Що відомо про загиблих бойових льотчиків-Героїв України?

Майор Данило Мурашко

Здійснив 137 вильотів із бойовим застосуванням, знищив близько 70 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, приблизно 30 автоцистерн пально-мастильних матеріалів, понад 600 окупантів.

27 січня 2023 року, під час бойового завдання у складі пари на штурмовику Су-25, літак Данила Мурашка було підбито російським винищувачем на Донеччині. Попереду був населений пункт, але військовому вдалося відвернути літак. Після катапультування не вистачило висоти, навіть для розкриття парашута.

Підполковник Вадим Благовісний

Здійснив 95 бойових вильотів. «Працював» на Миколаївщині, Чернігівщині, Херсонщині, Луганщині, Донеччині, Харківщині. Знищив 100 одиниць броньованої техніки, понад 80 автотранспортних засобів, близько 40 автоцистерн пально-мастильних матеріалів та понад 800 окупантів.

Загинув 7 вересня 2022 року під час виконання бойового завдання. Похований на Чернігівщині. 14 вересня йому мало виповнитись 27 років.

Капітан Єгор Середюк

У свої 26 хлопець був командиром авіаційної ланки та досвідченим льотчиком. Починаючи із 24 лютого, здійснив більше ніж 25 бойових вильотів.

Єгор загинув 15 квітня 2022 року біля Ізюма на Харківщині. Його літак збили російські окупанти, коли він повертався із бойового завдання. Він був люблячим чоловіком та батьком. Маленькій донечці Єві на момент загибелі Єгора було лиш вісім місяців, а до першої річниці весілля залишалось два дні. Захисника поховали на Житомирщині.

Підполковник Геннадій Матуляк

У перший день повномасштабного вторгнення знищував ворожі колони над Херсонщиною і над рідною Миколаївщиною. Зранку 25 лютого 22-го героїчно «відпрацював» по російській техніці в районі Гостомеля. Після того полетів знову працювати по Київщині, але близько сьомої ранку під час повітряного бою російський винищувач влучив у літак Геннадія.

Чоловік почав виводити літак, аби захистити село, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Уже навіть встиг потягнути катапульту, але сталося друге влучання, яке не залишило шансів. Літак впав за кілька кілометрів від населеного пункту, у лісосмузі.