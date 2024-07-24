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В окупованій Авдіївці розпочалася епідемія холери: місто закрили на в’їзд

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В окупованій Авдіївці розпочалася епідемія холери: місто закрили на в’їзд
фото: NewAfric/Depositphotos

Барабаш зазначає, що в Авдіївці сильний сморід від тіл людей, що загинули

В'їзд до тимчасово окупованої Авдіївки, що на Донеччині, закрито через епідемію холери. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону.

«Розказують, що в місті сильний сморід від тіл людей, що загинули. І ніхто нічого не розбирає. Тому, мабуть, і сталася ця епідемія холери. Там відбувається епідеміологічна катастрофа», – повідомив очільник МВА.

Барабаш зазначив, що окупанти завозять харчові продукти в спецкостюмах і протигазах, викидають цю гуманітарну допомогу і звідти швидко виїжджають. 

Нагадаємо, що в окупаційному війську Росії в Україні лютує тиф та холера. Журналіст прослідкував, що російські пабліки почали писати про поширення тифу та холери. Так, Telegram-канал «Два майори» пише, що в Херсонській області «від черевного тифу та холери вже є смертельні наслідки, кількість захворювань зростає».

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Теги: Авдіївка здоров'я окупанти епідемія росія Україна війна

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