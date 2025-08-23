Головна Інтерв'ю
search button user button menu button

День Незалежності чи Незалежности? 10 запитань до мовознавиці

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
День Незалежності чи Незалежности? 10 запитань до мовознавиці
колаж: glavcom.ua

Чим замінити «лікуючий лікар» і чи можна казати «відповідьте, відповідять»?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії, які можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Усі випуски читайте 👉 у спецпроєкті «Мовне питання»

23 випуск «Мовного питання» присвячений грамотному відзначенню головного державного свята. Його офіційна назва – День Незалежності України.

Згідно з Українським правописом:

  • усі три слова з великої.
    §52 «Назви історичних подій, епох, календарних періодів і свят, суспільних заходів», примітка 1: «У назвах свят День Незалежності України, День Соборності України, День Конституції України з великої букви пишемо всі слова»;

  • закінчення в родовому відмінку слова «незалежність» варіативне (-і або -и).
    Розділ «III відміна», §95 «Однина»: «Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и: гідности, незалежности, радости, смерти, чести, хоробрости; крови, любови, осени, соли, Руси, Білоруси»;

  • привітання не «Із Днем», а «З Днем».
    §25 «Позиції вживання прийменника З та його варіантів ІЗ, ЗІ (ЗО)»: «З уживаємо на початку речення перед буквою, що позначає приголосний (крім свистячих з, с, ц та шиплячих ч, ш, шч): З лісу потягло прохолодою. <…> Із шовку виготовили вітрила».

Про День Державного Прапора правопис не згадує, але згідно зі статтею 20 Конституції обидва слова – Державний Прапор – пишемо з великої. Дотримуймося цієї логіки.

Вітаємо зі святами! Миру всім нам і непохитної незалежности!

• 1 •

Леонід Францескевич: Вельмишановна пані Ольго, є питання від моїх побратимів та посестер. У Статуті Нацгвардії, ЗСУ та представників інших Сил Оборони України написано, що військові звання мають позначатися виключно так, як і раніше, без фемінітивів. Намагаюся всім довести, що вже давно солдатка, капітанка, майорка, підполковниця... Але мені кажуть, що Статут вищий за правила української мови. Що з цим робити?

На жаль, у 2024 році вийшов наказ Міноборони «Про затвердження Методичних рекомендацій з використання гендерно чутливої мови в системі Міністерства оборони України». Чому «на жаль» – бо там у рекомендаціях радять вживати фемінітиви, «окрім військових звань». А оскільки інших фемінітивів у війську немає, виходить, що цим документом не дозволяють уживати жодних. Ось так «хитро» склали документ, щоб «гендернуті» від них відчепилися. Заборона вживання фемінітивів щодо військових звань – це якраз боротьба з видимістю жінок в армії, тож суть цих «гендерних рекомендацій» зведено нанівець. Їх треба переписувати, бо в нинішньому вигляді вони порушують права військовослужбовиць через мовний андроцентризм. Однак солдатки, сержантки, лейтенантки, капітанки, майорки, підполковниці, полковниці й навіть генералки від цього нікуди не подінуться – для жінок є іменники жіночого роду. А вас, пане Леоніде, просто попрошу й далі відстоювати фемінітиви, вода камінь точить. Я позначала у Facebook міністра Умєрова, скаржилася на кривий документ. Треба позначити ще й нового главу Міноборону Шмигаля.

• 2 •

Віктор Чернявський: Бачив сьогодні срач щодо маскулінитиву для професії «швачка». Чи є такий?

Хто стежить за «Мовним питанням» на «Главкомі», знає, що культурний еквівалент до слова «срач» – «свара». А тепер щодо шевця: він шиє взуття, тому це слово не може бути парою до фемінітиву «швачка». А як тоді? Можна хіба що утворити слово «швач» за аналогією до «орач», «копач». Схожа ситуація з парою «машиніст» (поїзда) / «машиністка» (друкарка). Але тут висновок інший: професії «друкарка» вже немає, тому машиністка сьогодні – це жінка, яка кермує машиною. 

• 3 •

Олександр Спірін: А чи нема у вас, пані Ольго, рецепту для лікарів, медпрацівників та працівників страхових компаній, аби вони не писали дурні на кшталт «лікуючий лікар»? Дуже цікавить ваша думка з цього приводу.

Що не так із «лікуючим лікарем»? По-перше, це калька з російського «лечащий врач», але там у словах немає однакового кореня, а в нас утворилася тавтологія «лік-лік». Та й зрозуміло, що лікар лікує, а не очима кліпає. До речі, кліпати можна тільки очима, це плеоназм (зайвослівʼя). Професор Олександр Пономарів пропонував уживати «особистий / персональний / власний лікар». Однак лікар може бути особистим, персональним чи власним, якщо працює тільки на вас. Дехто в мовних порадах пропонує замість лікуючого «лікар-куратор», але це слово підходить лише щодо стаціонару (палатний лікар). Тож замість запитання «Хто ваш лікуючий лікар?» можна питати просто: «Хто ваш лікар?». А замість «Зверніться до вашого лікуючого лікаря» казати просто: «Зверніться до вашого лікаря». В електронній системі Helsi є вкладки «Сімейний лікар» та «Лікуючі лікарі» (ті, до яких пацієнт раніше звертався). Але можна було написати «Профільні лікарі». А ще краще – «Ваш сімейний лікар», «Ваші профільні лікарі», адже йдеться не про випадкових лікарів системи Helsi, а саме тих, що вже лікують пацієнта.

• 4 •

Світлана Корма: Добридень! Топоніми різні: с. Горб (Закарпаття), с. Горби (Полтавщина), с. Горбова (Буковина), с. Горбове (Житомирщина), с. Горбів (Чернігівщина), а прикметникова форма одна – Горбівський. Чи це правильно? 

Адʼєктонім (відтопонімна прикметникова форма) від Горб і Горби мав би бути Горбський: як від Конотоп – Конотопський (а не Конотопівський), а від Суми – Сумський (а не Сумівський). У цьому випадку -ів- – зайвий суфікс. А от від Горбова, Горбове, Горбів утворюється Горбівський, бо в назвах цих ойконімів уже є суфікс -ів-/-ов-. Утім, в українських адʼєктонімах багато непослідовності. Наприклад, на Хмельниччині є село Рідкодуби, і сільська рада там Рідкодубська. А на Донеччині є село Рідкодуб, і сільська рада там чомусь Рідкодубівська. Друге – помилка.

• 5 •

Михайло Лис: Чому не можна від «розповісти», «відповісти» утворювати «розповідьте», «відповідьте» і «розповідять», «відповідять»? І ми ще сміємося з російського «победю». У самих багатьох слів немає.

Тоді краще «розповіж / розповіжте», «відповіж / відповіжте» (як «їсти / їж / їжте»). У Олекси Синявського («Норми української літературної мови», 1931 р.) читаємо: «Від дієслів їсти, -вісти наказовий спосіб їж, розповіж, їжмо, розповіжте тощо, але також іноді й старіші їдж, розповідж, їджте тощо». Але в сучасній українській мові це не відобразилося. Могло бути й «розповідьте, відповідьте», як «сісти / сядьте». Тоді й «відповідіть, розповідіть», як «цвісти / цвітіть». Коротше кажучи, моделей аж три, але жодної немає у вжитку. Нагадало відео з бразилійкою, яка запитувала в українців, чому в нас «читати – читаю», але «писати – пишу», а не «писáю». У мові не все лінійно. §115 правопису виокремлює дієслова «відповісти», «розповісти» та інші з частиною -вісти в окрему групу і наводить приклади: «відповімо», «відповісте», але «дадуть відповідь». Літературно тільки так.

• 6 •

Владлен Сергієнко: Якщо прізвище закінчується на мʼякий знак – Косарь, то в орудному відмінку буде Косарем, а не Косарєм?

§142 Українського правопису каже, що українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників I відміни, відмінюємо як відповідні загальні назви I відміни: Заєць – Зайця, Зайцеві (Зайцю); Журавель – Журавля, Журавлеві (Журавлю); Соловей – Солов’я, Солов’єві (Солов’ю); Свекор – Свекра, Свекрові (Свекру). Кожен такий онім (власна назва) відходить до свого апелятива (загальної назви), тому не Заєця, Соловея, Журавеля і Свекора. Тепер щодо Косаря: у сучасній українській мові немає іменників, що закінчуються на «рь». Це прізвище відбило застарілу норму (слова косарь, лікарь та інші є у словнику Грінченка). Але відмінюватися таке слово має, як сучасний загальний іменник косар: Косар – Косарем, Косарю (також Косареві). Помʼякшення «р» перед «е» не буває в українській мові, тому не Косарєм. 

• 7 •

Анатолій Холоденко: Підкажіть, будь ласка, чи треба ставити коми в таких випадках: «Як учитель (,) я», «мені (,) як учителю (,)»?

У «Пунктуаційному словнику-довіднику» Зеновія Терлака зазначено, що кома потрібна, якщо сполучник «як» приєднує прикладку, що виражає додаткове значення причини: «Я вважаю, що Хвильовий, як художник, як поет у прозі, – основоположник української поезії, особливо в своїх ранніх творах (В. Сосюра)». Але там подано примітку: «Якщо прикладка не має причинового значення, а характеризує предмет лише з якогось одного боку, то вона комами не відокремлюється: «Аж ніяк не можна було сказати, що його як художника так уже цікавило сердите рябе обличчя Ширяєва… (О. Іваненко)». У вашому випадку треба дивитися на контекст речення.

• 8 •

Ганна Ситник: Чи правда це, що правильно «лікнеп» – ліквідація неписьменності? Але якщо йдеться саме про безграмотність? 

В українській мові немає слова «лікбез». Тільки «лікнеп». Але сприймати його треба не буквально, бо тлумачний словник «неписьменний» подає і як «той, що не вміє читати й писати», і як «той, що не знає чого-небудь, необізнаний з чимсь». Там у прикладах є навіть «політично неписьменний».

• 9 •

Тетяна Матвійчук: Як правильно: на зорі карʼєри чи на світанку карʼєри? Дякую.

Російсько-український словник сталих виразів Вирган і Пилинської перекладає російське «на заре» як «на світанку»: «На заре жизни – на світанку життя». Відповідно, буде і на «світанку карʼєри». 

• 10 •

Галина Артюх: Зараз у рулетці новий стьоб від московитів: «облако превратилось в тучу». Як без «хмара в хмару»? Допоможіть!

Туча – українське слово, але у Грінченка і Кримського – це гроза, а не темна хмара. У Кримського ще є «тучна́ хмара». А в російсько-українському словнику Уманця і Спілки (1893–1898 рр., давнішому за словник Грінченка) російські слова «туча, тучка» перекладаються як «хмара, хмарка, хмаронька, надто велика – туча». Отже, я б сміливо вживала це слово. Своє плекаймо і не віддаваймо.

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання». 

«Главком»

Читайте також:

Теги: День Незалежності українська мова словник Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мова – це завжди наш вибір
Ми маємо говорити однією мовою, інакше...
2 серпня, 18:52
Декілька «креативних» плакатів, з якими виходили небайдужі громадяни на вулиці
«За НАБУ як у*бу». Розмова про те, чому Картонковий протест такий матюкливий
26 липня, 17:00
Чому бренді – він, а віскі – воно? 10 запитань до мовознавиці
Чому бренді – він, а віскі – воно? 10 запитань до мовознавиці
9 серпня, 10:45
«Їх» чи «їхній»? Мовознавиця пояснила, як українці неправильно вживають ці займенники
«Їх» чи «їхній»? Мовознавиця пояснила, як українці неправильно вживають ці займенники
22 липня, 23:00
Чому не можна говорити «атошник», «ЗСУшник»? Мовознавиця пояснила, як говорити українською правильно
Чому не можна говорити «атошник», «ЗСУшник»? Мовознавиця пояснила, як говорити українською правильно
23 липня, 21:34
Не дідусі і не бабусі: як коректно називати людей за 60? Мовознавиця назвала єдиний коректний варіант
Не дідусі і не бабусі: як коректно називати людей за 60? Мовознавиця назвала єдиний коректний варіант
26 липня, 23:00
Як українською «предохраняться»? Мовознавиця назвала рідкісне слово-відповідник
Як українською «предохраняться»? Мовознавиця назвала рідкісне слово-відповідник
31 липня, 20:39
Перемовини та переговори є словами, близькими за значенням, вважає мовознавиця
Переговори чи перемовини? Мовознавиця пояснила, як правильно говорити про зустріч Трампа з Путіним
16 серпня, 19:37
Лариса Ніцой стверджує, що політики, зосереджуючись на темі фізичного насилля, ігнорують головну проблему – «змосковщення»
Що робити із російськомовними дітьми? Мовознавиця Ніцой та нардеп Гочаренко влаштували скандал в етері
20 серпня, 12:01

Інтерв'ю

День Незалежності чи Незалежности? 10 запитань до мовознавиці
День Незалежності чи Незалежности? 10 запитань до мовознавиці
Кіберправнуки білоруських партизанів. Хто ці хакери, які паралізували «Аерофлот»
Кіберправнуки білоруських партизанів. Хто ці хакери, які паралізували «Аерофлот»
Нардепка Юлія Сірко: В уряді зачаїлися любителі Московської церкви
Нардепка Юлія Сірко: В уряді зачаїлися любителі Московської церкви
Закони, на яких тримається оборонка. Розмова з депутатом про зміни, які готує парламент
Закони, на яких тримається оборонка. Розмова з депутатом про зміни, які готує парламент
Перемовини чи переговори на Алясці: як правильно? 10 запитань до мовознавиці
Перемовини чи переговори на Алясці: як правильно? 10 запитань до мовознавиці
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
19K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
12K
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
5594
Скандал на набережній біля ЖК River Stone: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
4808
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua