Яке релігійне свято відзначається 24 серпня: традиції та молитви

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 24 серпня: традиції та молитви
колаж: glavcom.ua

24 серпня в церковному календарі – День пам’яті священномученика Євтихія

24 серпня за новим церковним календарем є днем вшанування пам'яті ранніх християнських мучеників, чиє життя стало прикладом віри та стійкості. Це час для роздумів про духовні цінності та народні прикмети, пов'язані з цим днем.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 24 серпня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті священномученика Євтихія

Яке релігійне свято відзначається 24 серпня: традиції та молитви фото 1

24 серпня православна церква вшановує День пам'яті священномученика Євтихія. Він був учнем апостола Іоанна Богослова і ревним проповідником Євангелія. Євтихій подорожував з апостолами, несучи слово Боже, і навернув багатьох людей до християнства. За свою діяльність він зазнав численних тортур і страждань, але залишився непохитним у своїй вірі. Після довгих мук його стратили, і він увійшов в історію як приклад мужності та відданості Христу.

Молитви дня

Молитва до священномученика Євтихія

О, священномученику Євтихію, ти, що віддав життя за віру Христову, молимо тебе: будь нашим заступником і помічником. Випроси для нас у Господа силу протистояти спокусам, зміцни нас у вірі та допоможи гідно пройти свій життєвий шлях.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі цей день отримав назву «Тиха зоря». Народні прикмети пов’язували погоду цього дня з майбутньою осінню.

Народні прикмети:

  • Якщо зранку сонце закривають темні хмари – незабаром похолодає.
  • Тиха і зоряна ніч на Євтихія – до теплої осені.
  • Якщо йде дощ – осінь буде сухою, а врожай – багатим.

Читайте також:

