РФ запустила по Україні близько 100 дронів: скільки цілей збито

Росія атакувала Україну з Шаталова, Курська, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського

У ніч на 10 серпня окупанти запустили по Україні близько 100 ударних дронів типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Російські загарбники атакували із Шаталова, Курська, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського, що в Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на ранок, збито 70 ворожих безпілотників Shahed та дронів-імітаторів на півночі та сході країни.

«Зафіксовано влучання 30 БПЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини та Чернігівщини, а також падіння уламків на трьох локаціях», – повідомляють Повітряні сили.

Авіаційні втрати ворога на 9 серпня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, уночі росіяни атакували Синельниківщину ударними дронами. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу виникло декілька займань та є пошкодження інфраструктури. Також є руйнування на транспортному підприємстві.

Ба більше, у Васильківській та Межівській громадах потрощено адмінбудівлю та оселю місцевих.

Також внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на місцевому вокзалі. Будівлю було частково зруйновано. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Петровський розповів, що із самого ранку розпочалося відновлення.

Примітно, що вночі гучно було й в Росії. Саратовський НПЗ спалахнув після атаки дронів. Йдеться про один із ключових об’єктів російської паливної інфраструктури, який відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом.