Молдова може обійти Україну на шляху до ЄС – Politico

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Молдова може обійти Україну на шляху до ЄС – Politico
За оцінками Єврокомісії, обидві країни, і Молдова, і Україна, вже виконали всі вимоги
За оцінками представників Єврокомісії, Молдова та Україна вже виконали всі вимоги для відкриття переговорів із ЄС

Молдова має шанс стати першою з-поміж східних партнерів, хто відкриє «переговорний кластер» з Європейським Союзом, обійшовши Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, відповідне рішення може бути ухвалене вже на початку наступного місяця. Такий крок стане вагомим аргументом для президента Майї Санду у виборчій кампанії, оскільки вона будує свою політичну програму на підтримці європейської інтеграції.

За оцінками Єврокомісії, обидві країни, і Молдова, і Україна, вже виконали всі вимоги для відкриття переговорів щодо вступу до ЄС. Однак рішення щодо пріоритетності Молдови може викликати невдоволення в Києві. Головною причиною є те, що Угорщина продовжує блокувати старт переговорів для України.

Нагадаємо, Україна та Молдова домовилися продовжити угоду про «транспортний безвіз» до кінця 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Перевізники з обох країн і надалі зможуть здійснювати вантажні перевезення без спеціальних дозволів. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання змішаної комісії в Кишиневі.

