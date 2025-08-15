Молдова може обійти Україну на шляху до ЄС – Politico

За оцінками Єврокомісії, обидві країни, і Молдова, і Україна, вже виконали всі вимоги

Молдова має шанс стати першою з-поміж східних партнерів, хто відкриє «переговорний кластер» з Європейським Союзом, обійшовши Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, відповідне рішення може бути ухвалене вже на початку наступного місяця. Такий крок стане вагомим аргументом для президента Майї Санду у виборчій кампанії, оскільки вона будує свою політичну програму на підтримці європейської інтеграції.

За оцінками Єврокомісії, обидві країни, і Молдова, і Україна, вже виконали всі вимоги для відкриття переговорів щодо вступу до ЄС. Однак рішення щодо пріоритетності Молдови може викликати невдоволення в Києві. Головною причиною є те, що Угорщина продовжує блокувати старт переговорів для України.

