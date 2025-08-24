Головна Країна Суспільство
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Максим Бурич
Максим Бурич
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
День Незалежності України – найголовніше свято для кожного українця
колаж: glavcom.ua

У цей день українці вшановують мужність, незламність і героїзм борців за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, об'єднані під синьо-жовтим стягом

День Незалежності України – це головне державне свято, яке відзначає не лише факт ухвалення доленосного рішення, а й багатовікову боротьбу українського народу за свою свободу. Це день, що символізує єдність нації та її прагнення до майбутнього.

«Главком» розповідає про історію свята, символи та та пропонує варіанти привітань.

Зміст

Коли святкуємо День Незалежності України

День Незалежності України традиційно відзначається щороку 24 серпня. Саме цього дня у 1991 році Верховна Рада УРСР ухвалила «Акт проголошення незалежності України», який став визначальним документом у сучасній історії держави. Свято було встановлене указом Президента України від 1992 року.

Історія свята

Історія боротьби українців за державність налічує століття. Вона була сповнена повстань, визвольних рухів та політичних прагнень.

1918 рік: Українська Народна Республіка проголосила свою незалежність, але утримання державності виявилося неможливим через зовнішню агресію та внутрішні протиріччя.

1991 рік: Після десятиліть тоталітарного режиму, український народ отримав шанс на відновлення державності. 24 серпня Верховна Рада проголосувала за історичний Акт, який став фінальною крапкою в процесі розпаду Радянського Союзу та символом відродження України.

Значення символів

Хоча День Незалежності асоціюється з синьо-жовтим прапором і Тризубом, його головними символами є сам Акт проголошення незалежності та Декларація про державний суверенітет. Ці документи є основою сучасної України.

Акт проголошення незалежності – це юридичний фундамент нашої держави, що підтверджує її право на самовизначення.

Декларація про державний суверенітет – документ, який заклав основи для розбудови України як демократичної, правової держави з власними збройними силами, економічною системою та зовнішньою політикою.

Привітання у прозі

Вітаю з Днем Незалежності України! Це свято має величезне значення для кожного з нас, адже ми разом будуємо сильну, вільну та незалежну державу. Наша хоробра нація пройшла через тяжкі випробування і проходить їх зараз. Тож нехай цей день завжди буде для всіх нас святом перемоги свободи над поневоленням! 

***

Від щирого серця вітаю з Днем Незалежності України. Це день, коли наша країна на весь світ проголосила себе вільною та самостійною державою. 

Нехай у ваших серцях завжди палає любов до нашої неньки, а наші майбутні покоління зберігають і примножують її велич. 

***

Вітаю з Днем Незалежності України! 

Це свято нагадує кожному з нас, що пройшов наш незламний народ заради свободи, гартуючи силу, дух та незламність з кожним поколінням. Нехай Господь захищає нашу неньку і благословляє кожного з вас. Нехай наша прекрасна країна розвивається та стає кращою з кожним днем, а наші серця будуть сповнені гордістю за рідну землю.

***

Щиро вітаю з Днем Незалежності України! Нехай цей день принесе багато натхнення для нових звершень, а наша країна й надалі залишатиметься сильною та єдиною. 

***

Сьогодні ми святкуємо День Незалежності, тож вітаю з цим прекрасним святом! Це день, коли наша країна здобула право бути вільною та суверенною. Нехай він стане нагадуванням про те, що наша незалежність – це велика цінність, яку ми повинні берегти та захищати.

***

Вітаю зі святом Незалежності України! Цей день об'єднує нас у любові до рідної землі та гордості за нашу країну. Нехай Україна завжди буде сильною, вільною та процвітаючою державою, а ми всі разом працюємо на її благо. 

Привітання у віршах

З Днем Незалежності, моя країно,
Ти світла, горда і єдина!
Нехай в серцях палає віра,
І Україна розквітає в мирі.

***

Незалежність, мов зоря ясна,
В серці кожного з нас не згасає.
Нехай Україна, мов юна весна,
Живе в лише розквітає!

***

З Днем Незалежності, рідна країно,
Слава твоя нехай вічно живе,
Серце твоє, таке вільне й єдине,
В правді й добрі хай зростає й цвіте.


Мирного неба тобі і достатку,
Злагоди в домі, щасливих доріг,
Нехай процвітає земля у порядку,
Нехай небеса будуть як оберіг.

***

Синє небо, жовті поля,
Наша Україна – волі земля.
З Днем Незалежності я вас вітаю,
Щастя, миру і добра бажаю!

***

Незалежність – наша сила й віра,
Вона нас веде до майбутнього сміливо.
Нехай Україна буде вільна й щаслива,
Хай кожен день буде сповнений дивом!

Привітання у яскравих листівках

День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 1
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 2
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 3
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 4
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 5
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 6
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 7
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 8
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 9
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 10
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 11
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 12
День Незалежності України 2025: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах фото 13

Теги: День Незалежності Україна традиції свято календар історія свята незалежність суверенітет

