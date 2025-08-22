Головна Світ Політика
search button user button menu button

Міністри оборони країн НАТО обговорили гарантії безпеки України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Міністри оборони країн НАТО обговорили гарантії безпеки України
фото з відкритих джерел

Відбулась відверта дискусія між главами оборонних відомств країн НАТО щодо ситуації в Україні

Міністри оборони країн НАТО провели відеоконференцію на тему, які гарантії безпеки вони могли б запропонувати Києву, повідомив у соцмережі Х голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

«Відбулася чудова відверта дискусія між главами оборонних відомств країн НАТО. Ми отримали відмінні новини про безпеку від головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі (генерала ВПС США Алекса Гринкевича), який вперше працює з нами», – написав він.

За його словами, пріоритетом для союзників НАТО залишається досягнення справедливого і міцного миру в Україні. Інших деталей обговорення не надав.

У Пентагоні агенції Associated Press сказали, що в обговоренні також взяв участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн. За даними агентства, напередодні Кейн також зустрівся із європейськими воєначальниками у Вашингтоні.

Раніше стало відомо, що військові лідери країн НАТО мали зустрітися у середу, 20 серпня, щоб обговорити ситуацію в Україні. 

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня 2026 року. Про це заявив генсек Марк Рютте.

До слова, шлях України до членства в НАТО є незворотнім, проте зараз це питання не обговорюється, заявив в інтерв'ю Fox News генеральний секретар альянсу Марк Рютте.

Читайте також:

Теги: НАТО Україна саміт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

26 липня – Міжнародний день парашустиста
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 липня, 00:05
Зграї сарани фіксують у деяких областях України
Чи пошириться хмара сарани Київщиною? Ентомолог оцінив загрозу
24 липня, 12:25
РФ мілітаризує дітей на окупованих територіях
Росія відправляє викрадених в Україні дітей воювати на фронт – The Times
24 липня, 17:07
Влада оголосила попередження про цунамі для прибережних районів Камчатки
Атака на Україну, землетрус на Камчатці та вибух у США: головне за ніч
30 липня, 05:49
РФ запустила дрони та ракети 14 серпня
РФ ударила по Україні ракетами С-300 та дронами: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
14 серпня, 09:34
Згідно з проєктом угоди, термінали, які USAID придбало та отримало як пожертвування від SpaceX, призначалися виключно для цивільних цілей
Starlink на фронті: USAID винні у халатності моніторингу за українськими терміналами?
15 серпня, 15:10
Трамп пропонує не домовлятися про перемир'я, а одразу укласти мирну угоду між Росією та Україною
Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
16 серпня, 16:58
Путін запропонував припинення вогню на нинішніх лініях фронту
NYT: Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви
16 серпня, 19:46
Сибіга розповів про роботу над гарантіями безпеки
Сибіга: Україна робить все, щоб не допустити Будапешту №2
18 серпня, 15:36

Політика

Міністри оборони країн НАТО обговорили гарантії безпеки України
Міністри оборони країн НАТО обговорили гарантії безпеки України
ISW: Росія офіційно підтвердила заміну командувача Північної групи військ
ISW: Росія офіційно підтвердила заміну командувача Північної групи військ
Аналітики пояснили, з якою метою Кремль просуває Стамбульську угоду
Аналітики пояснили, з якою метою Кремль просуває Стамбульську угоду
Хто справжній господар у Кремлі? Єврокомісар прокоментував заяви Лаврова
Хто справжній господар у Кремлі? Єврокомісар прокоментував заяви Лаврова
Трамп звільнив одного зі старших аналітиків ЦРУ з питань РФ – The Economist
Трамп звільнив одного зі старших аналітиків ЦРУ з питань РФ – The Economist
Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні
Литва вручила ноту протесту голові посольства Росії через удари по Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
7785
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
3013
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
2849
Доплата до пенсії в розмірі 4200 грн: хто має право на підвищення
2270
Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua