Міністри оборони країн НАТО обговорили гарантії безпеки України

Відбулась відверта дискусія між главами оборонних відомств країн НАТО щодо ситуації в Україні

Міністри оборони країн НАТО провели відеоконференцію на тему, які гарантії безпеки вони могли б запропонувати Києву, повідомив у соцмережі Х голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

«Відбулася чудова відверта дискусія між главами оборонних відомств країн НАТО. Ми отримали відмінні новини про безпеку від головнокомандувача об'єднаними силами НАТО в Європі (генерала ВПС США Алекса Гринкевича), який вперше працює з нами», – написав він.

За його словами, пріоритетом для союзників НАТО залишається досягнення справедливого і міцного миру в Україні. Інших деталей обговорення не надав.

У Пентагоні агенції Associated Press сказали, що в обговоренні також взяв участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн. За даними агентства, напередодні Кейн також зустрівся із європейськими воєначальниками у Вашингтоні.

Раніше стало відомо, що військові лідери країн НАТО мали зустрітися у середу, 20 серпня, щоб обговорити ситуацію в Україні.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня 2026 року. Про це заявив генсек Марк Рютте.

До слова, шлях України до членства в НАТО є незворотнім, проте зараз це питання не обговорюється, заявив в інтерв'ю Fox News генеральний секретар альянсу Марк Рютте.