Сенатор Грем пояснив, чому Україна має поступитися територіями Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Сенатор Грем пояснив, чому Україна має поступитися територіями Росії
Мирна угода передбачатиме певний формат обміну територіями, заявив Грем
фото: rbc.ua

Грем наполягає на необхідності подальшого озброєння України, хоча Трамп вже відмовився допомагати безоплатно

Україна не зможе вигнати росіян з усієї своєї території, але і Росія не здатна захопити нові значні території. Тому мирна угода передбачатиме певний формат обопільних територіальних поступок. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю NBC News висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Так, сенатор фактично підтвердив нещодавню заяву Дональда Трампа про те, що мирна угода передбачатиме певний формат обміну територіями, підконтрольними РФ та Україні.

«Я хочу бути з вами чесним, Україна не вижене всіх росіян, а Росія не дійде до Києва. Тому зрештою відбудеться певний обмін землями в кінці», – сказав Грем.

При цьому він апелював до історії із поділом Німеччини за підсумками Другої світової війни, коли навіть місто Берлін понад 30 років існувало у розділеному стані.

На це журналістка нагадала Грему його слова в 2023 році. Тоді він заявив, що не можна закінчувати війни, віддаючи територію агресору, і що поступки Росії в Україні надихатимуть Кремль на нові війни, в тому числі проти НАТО.

На це Грем відповів, що продовження військової допомоги Україні гарантуватиме мир в Європі, бо за такого сценарію «Росію буде стримувати найсмертоносніша армія на європейському континенті, тобто Україна».

За його словами, гарантії безпеки також мають полягати в тому, що знову вдершись в Україну, росіяни зустрінуть не лише українську армію, але також «європейські сили на землі». Крім того, Грем переконаний, що «мінеральна угода» між Києвом і Вашингтоном теж якимось чином гарантуватиме безпеку України, тому що «президент Трамп захищатиме ці інтереси».

Нагадаємо, в США вважають ключовим моментом врегулювання ситуації в Україні угоду, яка базувалася б на поточній «лінії зіткнення» України та Росії. При цьому таке рішення, скоріше за все, не влаштує жодну зі сторін.

Зазначимо, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що жодних територіальних поступок у питанні війни в Україні просто так не буде. Так він висловився про те, як сприйняв слова президента України Володимира Зеленського.

Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці.  Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом. 

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

Також журналіст Bild Маріус Кірмаєр назвав три причини, через які Трамп і Путін обрали для зустрічі Аляску. 

Теги: росія армія Україна озброєння обмін

