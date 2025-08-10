Сенатор Грем пояснив, чому Україна має поступитися територіями Росії

Грем наполягає на необхідності подальшого озброєння України, хоча Трамп вже відмовився допомагати безоплатно

Україна не зможе вигнати росіян з усієї своєї території, але і Росія не здатна захопити нові значні території. Тому мирна угода передбачатиме певний формат обопільних територіальних поступок. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю NBC News висловив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Так, сенатор фактично підтвердив нещодавню заяву Дональда Трампа про те, що мирна угода передбачатиме певний формат обміну територіями, підконтрольними РФ та Україні.

«Я хочу бути з вами чесним, Україна не вижене всіх росіян, а Росія не дійде до Києва. Тому зрештою відбудеться певний обмін землями в кінці», – сказав Грем.

При цьому він апелював до історії із поділом Німеччини за підсумками Другої світової війни, коли навіть місто Берлін понад 30 років існувало у розділеному стані.

На це журналістка нагадала Грему його слова в 2023 році. Тоді він заявив, що не можна закінчувати війни, віддаючи територію агресору, і що поступки Росії в Україні надихатимуть Кремль на нові війни, в тому числі проти НАТО.

На це Грем відповів, що продовження військової допомоги Україні гарантуватиме мир в Європі, бо за такого сценарію «Росію буде стримувати найсмертоносніша армія на європейському континенті, тобто Україна».

За його словами, гарантії безпеки також мають полягати в тому, що знову вдершись в Україну, росіяни зустрінуть не лише українську армію, але також «європейські сили на землі». Крім того, Грем переконаний, що «мінеральна угода» між Києвом і Вашингтоном теж якимось чином гарантуватиме безпеку України, тому що «президент Трамп захищатиме ці інтереси».

Нагадаємо, в США вважають ключовим моментом врегулювання ситуації в Україні угоду, яка базувалася б на поточній «лінії зіткнення» України та Росії. При цьому таке рішення, скоріше за все, не влаштує жодну зі сторін.

Зазначимо, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що жодних територіальних поступок у питанні війни в Україні просто так не буде. Так він висловився про те, як сприйняв слова президента України Володимира Зеленського.

Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці. Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

Також журналіст Bild Маріус Кірмаєр назвав три причини, через які Трамп і Путін обрали для зустрічі Аляску.