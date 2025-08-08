П'ять сценаріїв закінчення війни в Україні: аналіз CNN 

У всіх сценаріях згадується про роль США в російсько-українській війні

Канал CNN спрогнозував п’ять можливих сценаріїв завершення війни в Україні. Тільки один з варіантів може бути вигідним для України, передає «Главком».

Сценарій №1: Припинення вогню

Путін погоджується на беззастережне припинення вогню, що виглядає малоймовірно. Навряд чи Путін погодиться на припинення вогню, яке залишить лінію фронту без змін.

Кремль перетворює поступові здобутки на фронті на стратегічні переваги й не бачить сенсу зупиняти цей процес саме на його піку. Принаймні до жовтня Путін прагнутиме продовжувати бойові дії, бо він вважає, що перемагає.

Сценарій №2: Переговори

Переговори можуть завершитися домовленістю про подальші переговори восени, які закріплять здобутки Росії після стабілізації лінії фронту – як у військовому, так і буквальному сенсі приблизно в жовтні.

До того часу Путін може захопити східні міста Покровськ, Костянтинівку та Куп'янськ, що дасть йому достатньо сильну позицію, щоб перечекати зиму й перегрупуватися. Росія тоді зможе відновити бойові дії у 2026 році або використати дипломатію, щоб зробити ці здобутки постійними.

Диктатор також може порушити тему виборів в Україні, аби поставити під сумнів легітимність Зеленського або навіть просунути кандидатуру, більш прихильну до Кремля.

Сценарій №3: Стримування

У цьому сценарії військова допомога США та Європи допомагає Україні мінімізувати поступки на фронті найближчими місяцями, і це змушує Путіна знову звернутися до переговорів, бо його військові знову не досягли цілей.

Кремль також може відчути наслідки санкцій і перегріву економіки.

Сценарій №4: Катастрофа для України та НАТО

Путін може правильно оцінити розкол у єдності Заходу після саміту з Трампом, який покращить відносини США з Росією, але залишить Україну саму.

Європа може зробити все можливе для підтримки Києва, але без американської підтримки не зможе змінити хід війни. Путін може перетворити невеликі здобутки на сході України на повільний відступ українських сил у відкритій, рівнинній місцевості між Донбасом і центральними містами — Дніпром, Запоріжжям і столицею.

Сценарій №5: Катастрофа для Путіна

Росія може й далі робити помилки, втрачаючи тисячі солдатів щотижня заради незначних здобутків, при цьому санкції почнуть руйнувати союз із Китаєм і доходи від Індії.

Фінансові резерви Фонду національного добробуту почнуть вичерпуватися, надходження знизяться.

У московській еліті зростатиме невдоволення через те, що Кремль відкинув дипломатичні шляхи виходу з війни й натомість обрав виснажливе протистояння з НАТО у війні за власним вибором.

У цьому сценарії Кремль зіткнеться з моментом, коли ігнорування реальності й економічні страждання населення стануть токсичними. Проблема цього сценарію в тому, що він залишається найбільшим сподіванням західних стратегів, які не можуть ані дозволити повномасштабний вступ НАТО у війну для перемоги України, ані повірити в здатність Києва самостійно витіснити Москву військовим шляхом.

