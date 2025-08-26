Останні удари України вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ – Reuters

Атаки спричинили дефіцит бензину в деяких частинах Росії

Удари українських безпілотників по десяти нафтопереробних заводах вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки РФ. Це дорівнює приблизно 1,1 млн барелів на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Атаки порушили переробку та експорт нафти Москвою, спричинили дефіцит бензину в деяких частинах Росії та стали відповіддю на удари по газових і енергетичних об’єктах України. Аналітики вважають, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.