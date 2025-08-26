Головна Світ Політика
search button user button menu button

Останні удари України вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ – Reuters

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Останні удари України вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ – Reuters
За останній місяць українські дрони атакували Волгоградський, Рязанський та Новошахтинський НПЗ
скріншот з відео

Атаки спричинили дефіцит бензину в деяких частинах Росії

Удари українських безпілотників по десяти нафтопереробних заводах вивели з ладу щонайменше 17% потужностей нафтопереробки РФ. Це дорівнює приблизно 1,1 млн барелів на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Атаки порушили переробку та експорт нафти Москвою, спричинили дефіцит бензину в деяких частинах Росії та стали відповіддю на удари по газових і енергетичних об’єктах України. Аналітики вважають, що цей крок Києва є спробою підвищити ставки в можливих мирних переговорах.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по об’єкту паливно-енергетичної інфраструктури в Росії. Ціллю став Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області.

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

До слова, у ніч на 21 серпня дрони атакували Ростовську область. Під ударом опинився Новошахтинський НПЗ. Також нафтопереробний завод ПАТ «Лукойл» у російському Волгограді припинив завантаження нафти.

Як відомо, санкційний тиск змушує Росію продавати нафту нижче ринкової ціни, що може зменшити надходження іноземних коштів до російської економіки та виснажити основне джерело багатства Росії.

Читайте також:

Теги: нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За Ліхачова словами, «сьогодні росіяни розуміють, що ядерний щит має лише вдосконалюватися в найближчі роки»
На тлі «колосальних загроз»: Росія готується оновити ядерний арсенал
21 серпня, 14:19
Трамп, Зеленський та європейські лідери під час зустрічі в Овальному кабінеті
Україна розробляє план на випадок відмови Росії від переговорів – Єрмак
21 серпня, 01:51
Трамп: Я не вірю, що це станеться, поки я тут. Він ніколи цього не зробить, поки я президент, – президент Сі сказав мені це
Трамп: Сі Цзіньпін пообіцяв не атакувати Тайвань, поки я при владі
16 серпня, 06:36
Мілонов: Російська людина ніколи не відмовиться від своєї країни навіть за якісь плюшки на змаганнях
Депутат Думи присоромив російських спортсменів, які отримали нейтральний статус
8 серпня, 16:10
Віткофф, Трамп, Рубіо ... І що це було?
Віткофф, Трамп, Рубіо ... І що це було?
7 серпня, 10:35
У РФ врожай з окупованих територій офіційно не визнають, не включаючи його у звіти Росстату
З початку повномасштабної війни Росія вкрала в України 15 млн тонн зерна – Reuters
6 серпня, 17:25
Горить таунхаус через удар блискавки
У Підмосковʼї блискавка підпалила будинок
2 серпня, 01:53
Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)
31 липня, 07:37
Стрельников: всі терміни для прозріння вже пройшли і ми не будемо більше нікого ні до чого закликати і вмовляти
Російське державне інформагенство опублікувало статтю «Живим в Україні не повинен залишитися ніхто»
30 липня, 19:09

Політика

Назріває конфлікт через воду? Нова мегагребля Китаю викликає побоювання в Індії
Назріває конфлікт через воду? Нова мегагребля Китаю викликає побоювання в Індії
Делегація Південної Кореї боялася повторити «момент Зеленського» під час зустрічі в Білому домі
Делегація Південної Кореї боялася повторити «момент Зеленського» під час зустрічі в Білому домі
Останні удари України вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ – Reuters
Останні удари України вивели з ладу щонайменше 17% потужностей російських НПЗ – Reuters
Трамп заявив, що хоче зустрітися цього року з Кім Чен Ином
Трамп заявив, що хоче зустрітися цього року з Кім Чен Ином
Удар Ізраїлю по лікарні в Газі. Реакція країн та міжнародних організацій
Удар Ізраїлю по лікарні в Газі. Реакція країн та міжнародних організацій
Кремль знайшов, на кого перекласти вину за провал оборони Курщини – ISW
Кремль знайшов, на кого перекласти вину за провал оборони Курщини – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
8180
Ексголова Тернопільської облради, який має вирок, влаштував реванш в антикорупційному суді
7829
ЄС забороняє важливий компонент для манікюру
5448
Російський спортсмен зник безвісти під час запливу в Босфорі
3432
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua