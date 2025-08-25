Трамп: війна в Україні виявилася «великим конфліктом особистостей»

Трамп зробив нову заяву про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп назвав війну РФ проти України «великим конфліктом особистостей». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

«Війна між Україною та Росією виявилася великим конфліктом особистостей. Ми збираємось покласти цьому кінець теж», – зазначив американський лідер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що зустріч між головою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським поки не запланована. За його словами, політики зустрінуться лише після підготовки «програми саміту».

За словами українського президента, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.

Зауважимо, цього тижня запланована зустріч представників США й України для підготовки можливих переговорів між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це стало відомо на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.