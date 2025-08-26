Сирський повідомив про позитивні тенденції на фронті

Російський агресор не відмовляється від своїх загарбницьких планів – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взяв участь у нараді, яку провів президент України Володимир Зеленський. У центрі обговорення були ситуація на фронті та на прикордонні з Росією й Білоруссю, формування резервів, робота з партнерами над безпековими гарантіями для нашої держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сирського.

Сирський доповів Зеленському про виконання рішень Ставки щодо створення боєздатних резервів для Сил оборони. «Російський агресор не відмовляється від своїх загарбницьких планів. На перешкоді їм стоїть українська армія, яка опирається на весь український народ, відчуваючи його підтримку», – сказав він.

«Основна наша увага зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках. Під час наради обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту», – наголосив Сирський.

Головнокомандувач додав: «Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини – тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня бойова робота – приклад мужності та професіоналізму. Працюємо далі пліч-о-пліч, щоб забезпечити військо всім необхідним для відстоювання незалежності України».

Нагадаємо, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи ворога.

Як відомо, триває 1280-й день повномасштабної війни в Україні.