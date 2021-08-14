Майже 185 тис. українців отримали російські паспорти у 2021 році

Міністерство внутрішніх справ країни-агресора оприлюднило статистичні відомості щодо міграційної ситуації

Російське громадянство в першому півріччі 2021 року отримали 184 тис. 385 українців. Також за цей період українцям видали 16 тис. 202 посвідки на проживання.

Наразі в РФ за посвідками на проживання перебувають 105 тис. 144 українці. Про це повідомляє МВС Росії.

Крім того, громадяни України в першому півріччі 2021 року одержали 7 тис. 583 дозволи на тимчасове проживання в Росії. Всього за такими дозволами в Росії проживає 52 тис. 798 українців.

Також у МВС РФ нарахували 154 тис. 339 приватних візитів громадян України в РФ за січень-червень. Згідно з цією статистикою, 102 тис. 662 українці приїхали на роботу, 7 тис. 704 – з метою навчання.

Ще 9 тис. 700 українців були туристами, 3 тис. 78 громадян мали ділові цілі. 143 громадянина приїздили з гуманітарною метою, а з інших причин – 15 тис. 173 українці.

Раніше в російському МЗС заявили, що видача російських паспортів в ОРДЛО є наслідком нібито невиконання Україною мінських угод. У відомстві країни-агресора також зазначили, що паспортизація населення Донбасу – це «гуманітарний жест».

Як повідомлялося раніше, надання громадянства РФ населенню окупованих Росією територій Донецької і Луганської областей розраховане на підняття рейтингу серед внутрішнього електорату президента Володимира Путіна, а не на загрози Україні.

Зазначимо, що Комітет з питань правової політики рекомендує Раді прийняти за основу законопроєкт про заміну паспортів.

Так, паспорт громадянина України у формі книжечки згодом хочуть вивести з обігу.

Також Мін'юст пояснив, коли паспорт-книжку можна не замінювати ID-карткою.

Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.