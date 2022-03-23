Закриття неба над Україною: США пояснили, чому не підуть на цей крок

Карен Денфрід наголосила, що США хочуть припинення війни

Сполучені Штати Америки не можуть закрити небо над Україно, бо це призведе до ще більшої війни. Про це заявила помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід в інтерв'ю «24 каналу».

Закриття неба фактично означатиме пряме зіткнення США або НАТО з Росією.

Карен Денфрід наголосила, що США хочуть припинення війни. Однак фактичне втручання НАТО навпаки лише збільшить масштаби протистояння.

«Проблема із безпольотною зоною в тому, що на практиці це означатиме, що сили США або інших країн НАТО збиватимуть російські літаки, що невідворотно призведе до війни США або НАТО з Росією. Ось чому ми не підтримуємо введення безпольотної зони», – заявила Денфрід.

Однак США підтримують те, що Україна повинна себе захистити. Тому Вашингтон передає ЗРК, ППО тощо. Дендфрід зазначила, що українські військові дуже ефективно використовують американську зброю.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив відправлення в Україну миротворчої місії НАТО та виступив проти закриття неба. Він запевнив Київ у підтримці, але наголосив, що «Альянс не стане учасником війни».

Як повідомлялося, Британія на саміті НАТО запропонує збільшити постачання озброєнь Україні. До слова, США готують санкції щодо депутатів Держдуми Росії. Також міністр оборони Данії Мортен Бьодсков заявив, що Данія готова відправити своїх миротворців до України, якщо відповідна місія буде розпочата.