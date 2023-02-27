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Путін нагородив голлівудського актора, який виправдовує злочини Росії. Україна звернулась до ЄС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін нагородив голлівудського актора, який виправдовує злочини Росії. Україна звернулась до ЄС
фото з відкритих джерел

У 2018 році Сігал став спецпредставником російського МЗС з гуманітарних зв'язків із США та Японією

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про нагородження американського актора Стівена Сігала орденом Дружби. Про це передають росЗМІ.

Згідно з указом, актора нагородили «за великий внесок у розвиток міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва».

Україна спільно з міжнародною санкційною коаліцією звернулись до держсекретаря США Ентоні Блінкена та верховного представника ЄС Жозепа Борреля щодо санкцій проти Сігала. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«Їх має бути якнайбільше, щоб на все життя вистачило. Орден йому не допоможе, нехай в ломбард здає. Зате санкціями буде пишатись. Це й буде винагорода для слуги Путіна», – зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, Стівен Сігал офіційно отримав російське громадянство в листопаді 2016 року. Паспорт йому особисто вручив Володимир Путін.

У 2018 році актор став спецпредставником російського МЗС з гуманітарних зв'язків із США та Японією. 2021 року він вступив до партії «Справедлива Росія – За правду».

Після початку повномасштабної війни в Україні Сігал фактично підтримав російське вторгнення. Зокрема, після своєї поїздки на Донбас актор дав інтерв'ю Володимиру Соловйову, в якому виправдовував російську агресію «екзистенційною загрозою» для Росії, а також розповідав про «нацистів» в Україні.

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Теги: війна росія Україна актор

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