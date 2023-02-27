Путін нагородив голлівудського актора, який виправдовує злочини Росії. Україна звернулась до ЄС

У 2018 році Сігал став спецпредставником російського МЗС з гуманітарних зв'язків із США та Японією

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про нагородження американського актора Стівена Сігала орденом Дружби. Про це передають росЗМІ.

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Згідно з указом, актора нагородили «за великий внесок у розвиток міжнародного культурно-гуманітарного співробітництва».

Україна спільно з міжнародною санкційною коаліцією звернулись до держсекретаря США Ентоні Блінкена та верховного представника ЄС Жозепа Борреля щодо санкцій проти Сігала. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

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«Їх має бути якнайбільше, щоб на все життя вистачило. Орден йому не допоможе, нехай в ломбард здає. Зате санкціями буде пишатись. Це й буде винагорода для слуги Путіна», – зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, Стівен Сігал офіційно отримав російське громадянство в листопаді 2016 року. Паспорт йому особисто вручив Володимир Путін.

У 2018 році актор став спецпредставником російського МЗС з гуманітарних зв'язків із США та Японією. 2021 року він вступив до партії «Справедлива Росія – За правду».

Після початку повномасштабної війни в Україні Сігал фактично підтримав російське вторгнення. Зокрема, після своєї поїздки на Донбас актор дав інтерв'ю Володимиру Соловйову, в якому виправдовував російську агресію «екзистенційною загрозою» для Росії, а також розповідав про «нацистів» в Україні.