Масштабна повітряна тривога тривала кілька хвилин

Станом на 17:46 відбій повітряної тривоги майже у всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Тривога тривала кілька хвилин. Моніторингові групи повідомляли про зліт носія «Кинджалів» Міг-31, проте тривога не була оголошена по всій території України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Карта повітряних тривог виглядала так:

Нагадаємо, триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках.