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Масштабна повітряна тривога тривала кілька хвилин

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Масштабна повітряна тривога тривала кілька хвилин
фото ілюстративне

Станом на 17:46 відбій повітряної тривоги майже у всіх областях

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Тривога тривала кілька хвилин. Моніторингові групи повідомляли про зліт носія «Кинджалів» Міг-31, проте тривога не була оголошена по всій території України.

Карта повітряних тривог виглядала так:

Масштабна повітряна тривога тривала кілька хвилин фото 1

Нагадаємо, триває 370-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 60 атак противника на зазначених напрямках. 

Теги: росія війна Україна тривога

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