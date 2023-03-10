Захоплення Запорізької АЕС. Євросоюз зробив заяву

РФ своїм нападом на Україну порушила «сім обов'язкових стовпів забезпечення ядерної та фізичної безпеки в умовах збройного конфлікту»

Європейський союз та його держави-партнери закликають РФ повернути повний контроль над захопленою її військами Запорізькою атомною електростанцією законному власнику – Україні. Про це йдеться у заяві Євросоюзу в Раді МАГАТЕ про ядерну безпеку, фізичну безпеку та гарантії в Україні, оприлюдненій на сайті ЄС.

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Таку заяву зробив Європейський союз разом із Північною Македонією, Чорногорією, Албанією, Молдовою, Боснією та Герцеговиною, Грузією, Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією.

Зазначається, що РФ своїм нападом на Україну та агресивною війною порушила «сім обов'язкових стовпів забезпечення ядерної та фізичної безпеки в умовах збройного конфлікту», висунутих генеральним директором МАГАТЕ.

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«Сталося багато аварійних ситуацій. Аварію на АЕС з усіма її радіологічними наслідками поки що вдалося уникнути, багато в чому завдяки стійкості та самовідданості українського оперативного персоналу», – йдеться в документі.

Наголошується, що ЄС та його держави-члени ніколи не визнають спроби Росії незаконно захопити ЗАЕС.

«Ми наполегливо закликаємо Росію вивести свою військову техніку та весь персонал, у тому числі персонал Росатому, із ЗАЕС та повернути її повний контроль її законному власнику, Україні. Ми наголошуємо на важливості постійної присутності МАГАТЕ на всіх ядерних об'єктах України, що було досягнуто в січні за фінансової підтримки ЄС та його держав-членів», – йдеться у заяві.

Також зазначається, що ЄС повністю підтримує роботу МАГАТЕ щодо надання допомоги Україні у підтримці ядерної безпеки та фізичної безпеки, а також у здійсненні гарантій.

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Нагадаємо, вчора внаслідок нічної атаки ворог обстріляв енергооб’єкти у семи областях. Через це знеструмлено ЗАЕС.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про необхідність взяти зобов’язання щодо безпеки Запорізької АЕС після шостого знеструмлення станції через російські обстріли.