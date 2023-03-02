Міністерка закордонних справ Німеччини різко звернулася до Лаврова

У Нью-Делі проходить зустріч глав МЗС клубу G20

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала російського колегу Сергія Лаврова негайно припинити війну проти України та заявила, що «найсильніші не мають права нападати на своїх маленьких сусідів». Про це Бербок сказала на зустрічі глав МЗС клубу G20, пише видання Zeit.

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У залі був присутній міністр закордонних справ країни-агресорки Сргій Лавров. Бербок наголосила, мовляв, добре, що Лавров перебуває у залі та «слухає» її слова.

«Зупиніть цю війну. Припиніть порушувати наш міжнародний лад. Припиніть бомбити українські міста та мирних жителів. Зупиніть війну. Не через місяць чи рік, а сьогодні. Тому що кожна родина, яка втрачає батька, брата, матір, дитину, втрачає цілий світ», – звернулася вона до Лаврова.

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Нагадаємо, під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН Анналена Бербок пояснила, чому для світу важливо, щоб Україна не припиняла воювати.