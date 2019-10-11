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    Думки вголос

    Пресконференція Зеленського: форма затьмарила зміст

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Пресконференція Зеленського: форма затьмарила зміст
    Володимир Зеленський

    70% відповідей президента - це вода та загальні фрази

    Мовою оригіналу

    Ладно! Раз все пишут, то и я напишу.

    Итого! Из этих 14 часов я посмотрела 10 (надо было отлучиться ненадолго). Мои ощущения:

    Формат для Зеленского удачный и органичный. Он – няшка. И, видно, при личном контакте умеет обаять людей. Подкупал своей простотой и искренностью. «Але мені сказали, що президент на може впливати на правоохоронні органи»

    Продемонстрировал беспрецедентную открытость. 150 раз отвечал на одни те же вопросы по Трампу/Байдену/ Донбассу/формуле Штанмайера и не раздражался. Разве что ФОПы вывели его из себя.

    Надо отдать должное, он поднаторел в украинском языке. В феврале он с трудом мог произнести одно предложение державною, а тут 14 часов. Да, с русизмами («бувша влада», «льготи»), но все равно это большой прогресс.

    Он выносливый, в хорошей физической форме. В полночь еще был, как огурец, и даже пустился в воспоминания, как в 2013 привез новый кафель в свой дом в Крыму.

    Он уже более-менее понимает, как работает система. Уже может отличить МВФ от Всемирного банка. Но его познания и суждения по-прежнему очень поверхностны и неглубоки, особенно в экономике и в правоохранительной системе.

    Очень часто он не мог уловить суть вопроса и отвечал невпопад. 70% - это была вода и общие фразы. Да, была конкретика ( например, «Саша хотел быть премьером»), но очень немного. В основном : «я запишу», «я перекажу Гончаруку», «за це відповідає Смірнов»...

    Форма затмила содержание. Соцсети не обсуждали, что президент сказал по Приватбанку, а отреагировали на плакальщицу из Днепра.

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    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ МВФ популізм Володимир Зеленський
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