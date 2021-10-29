Маємо дослухатися до порад медицини. Звернення патріарха Філарета щодо нової хвилі Covid-19

Патріарх Філарет: Уже два роки лікарі, ризикуючи власним життям, рятують нас. Ми всі маємо дякувати їм за цю жертовність

Під час загострення епідемії ми мусимо більш ретельно виконувати всі санітарні приписи

Дорогі браття і сестри!

Україна втретє входить у жорсткий локдаун. Більшість регіонів нашої країни знову опиняються у так званій «червоній зоні», і причина цьому пандемія коронавірусу. Ця хвороба увійшла раптово в наше життя та докорінно змінила його. Але ми не повинні втрачати віри в Бога.

Лікарі говорять нам про потребу вакцинації. Справді, поки немає іншого засобу, аби убезпечити наше життя, не можна відмовлятися від вакцинації, яка вже врятувала життя багатьом людям. Ми повинні дослухатися до порад медицини. У Біблії сказано: «Шануй лікаря честю заради потреби у ньому, бо Господь створив його, і від Вишнього – зцілення, і від царя одержує він дар. Знання лікаря піднесе його голову, і між вельможами він буде у пошані. Господь створив із землі зцілення, і розсудлива людина не буде зневажати їх» (Сир. 38, 1-4).

Щоправда, вакцинація не повинна бути примусовою. Кожен сам несе відповідальність за своє життя та здоров’я перед Богом, адже це Його дар. При цьому варто пам’ятати, що не берегти його, то гріх.

Уже два роки лікарі, ризикуючи власним життям, рятують нас. Ми всі маємо дякувати їм за цю жертовність і просити Бога, щоб і надалі посилав їм сили та здоров’я.

Під час загострення епідемії ми мусимо більш ретельно виконувати всі санітарні приписи. Нагадаю, що духовенству належить пильно слідкувати за цим під час богослужінь і перебування вірян у храмах.

Кожному, хто знаходиться на самоізоляції чи вдома на карантині, раджу використовувати цей час для молитви, духовного самовдосконалення, читання Священного Писання та святоотцівської літератури. Це надасть душевні та тілесні сили швидше пройти ці випробування. У складні моменти життя, в умовах випробувань, ми маємо бути милосердними, любити один одного та допомагати один одному.

Благословляю посилити молитви до Господа нашого Ісуса Христа за визволення людства від біди – згубної хвороби. Вона прийшла раптово, з попущення Божого, але так само може швидко зникнути. Молюся за кожного з Вас та бажаю всім нам здоров’я, віри та любові.

Закликаю на Вас Боже благословення.

ФІЛАРЕТ

ПАТРІАРХ КИЇВСЬКИЙ

І ВСІЄЇ РУСИ-УКРАЇНИ

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