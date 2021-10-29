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    Covid-19: дві столичні дитячі лікарні переповнені

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    Наразі на коронавірус хворіє багато дітей - Covid-19: дві столичні дитячі лікарні переповнені
    Наразі на коронавірус хворіє багато дітей
    Фото з відкритих джерел

    Коронавірусна хвороба в дітей протікає важко

    Під час нинішнього спалаху коронавірусної інфекції зросла кількість дітей, які потрапили до лікарні, а також погіршився перебіг хвороби у маленьких пацієнтів у порівнянні зі спалахом пів року тому. Про це у коментарі «Главкому» розповів Сергій Крамарєв, київський науковець-інфекціоніст із медуніверситету імені Богомольця, який працює у КНП «Київська міська дитяча інфекційна лікарня».

    «Ситуація дуже напружена. Наша лікарня фактично переповнена. Перша лікарня (Київська міська дитяча інфекційна лікарня №1 – Ред.), яка приймає дітей, теж на межі переповненості. Багато дітей хворіють, а найстрашніше те, що хвороба протікає важче», – зазначив він.

    На уточнююче запитання про те, йдеться про переповненість терапевтичних відділень чи реанімаційних, Крамарєв відповів: «У тому числі й реанімаційні. У нас раніше не було такого, щоб у реанімації були по 5-6 людей одночасно (із коронавірусною інфекцією – Ред.)».

    Нагадаємо, в Україні циркулює переважно штам «Дельта», для якого характерний важчий перебіг, ніж для «класичного» китайського штаму.

    Як зазначають фахівці, новий штам активно передається саме через дітей, і хворіти починають їх найближчі родичі.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 28 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1616 осіб, з них 130 дітей.

    28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

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    Теги: Київ діти лікарня коронавірус
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    Covid-19: дві столичні дитячі лікарні переповнені