Covid-19: дві столичні дитячі лікарні переповнені

Коронавірусна хвороба в дітей протікає важко

Під час нинішнього спалаху коронавірусної інфекції зросла кількість дітей, які потрапили до лікарні, а також погіршився перебіг хвороби у маленьких пацієнтів у порівнянні зі спалахом пів року тому. Про це у коментарі «Главкому» розповів Сергій Крамарєв, київський науковець-інфекціоніст із медуніверситету імені Богомольця, який працює у КНП «Київська міська дитяча інфекційна лікарня».

«Ситуація дуже напружена. Наша лікарня фактично переповнена. Перша лікарня (Київська міська дитяча інфекційна лікарня №1 – Ред.), яка приймає дітей, теж на межі переповненості. Багато дітей хворіють, а найстрашніше те, що хвороба протікає важче», – зазначив він.

На уточнююче запитання про те, йдеться про переповненість терапевтичних відділень чи реанімаційних, Крамарєв відповів: «У тому числі й реанімаційні. У нас раніше не було такого, щоб у реанімації були по 5-6 людей одночасно (із коронавірусною інфекцією – Ред.)».

Нагадаємо, в Україні циркулює переважно штам «Дельта», для якого характерний важчий перебіг, ніж для «класичного» китайського штаму.

Як зазначають фахівці, новий штам активно передається саме через дітей, і хворіти починають їх найближчі родичі.

Як повідомлялося, за минулу добу, 28 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1616 осіб, з них 130 дітей.

28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

Читайте також:



