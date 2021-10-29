Поліція не відреагувала на заяву про фальшиве «ковідне» свідоцтво. Довелося втрутитися суду

Суд визнав: уповноважені особи Головного управління Нацполіції не виконали законний обов`язок і не внесли відомостей про початок кримінального розслідування

До суду зі скаргою на бездіяльність слідчого звернувся адвокат в інтересах медцентру

Хмельницький міськрайонний суд зобов’язав Головне управління Нацполіції в області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, які стосуються підробки медичних документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 26 жовтня.

До суду звернувся адвокат в інтересах приватного підприємства «Міламед» (надає послуги із загальної медичної практики). Він зазначив, що у вересні керівниця медцентру направила заяву про вчинення кримінального правопорушення до обласної поліції. У ній вона посилалася на інформацію сержанта відділу прикордонної варти у Гребенному (пропускний пункт на кордоні України з Польщею), в якій зазначалося: при перетині державного кордону України особа пред`явила міжнародне свідоцтво про вакцинацію від Covid-19 з ознаками підробки. У свідоцтві вказувалося, що видавником є ПП «Міламед». Однак, як наголосила заявниця, ПП «Міламед» не здійснює процедуру вакцинації та не видає міжнародні свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної хвороби.

Натомість поліція не внесла відомостей у реєстр за заявою керівниці медцентру.

У свою чергу суд визнав: уповноважені особи Головного управління Нацполіції не виконали обов`язок, передбачений ст. 214 КПК України (слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 години після подання заяви про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування).

Додамо, що Жовківський районний суд Львівської області 28 вересня оштрафував на 850 грн хмельничанку за підробку документів. Жінка намагалася в’їхати з Польщі до України за фейковим covid-свідоцтвом про вакцинацію. У підробному документі були проставлені реквізити та печатка ПП «Міламед», а також реквізити та печатка лікаря.

Як повідомляв «Главком», 20 жовтня Горохівський районний суд Волинської області визнав винним охоронця ТзОВ «Волинь-Авто» у використанні підробного медичного документа і призначив покарання у вигляді одного року шести місяців обмеження волі, яке замінив на рік іспитового терміну.

Нагадаємо, що міністерство внутрішніх справ повідомляло про 800 відкритих кримінальних справ за фактом підробки covid-сертифікатів.

Нещодавно в аеропорту «Бориспіль» під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у колишньої нардепки Надії Савченко та її сестри Віри сертифікати вакцинації проти Covid-19 із явними ознаками підробки.

Надія Савченко запевняє, що не підробляла і не купувала Covid-сертифікат.

Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова попередила, щоб продавці і покупці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів не очікували від неї пощади.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

У разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.