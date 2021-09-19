У центрі столиці поліція зупинила колону противників КиївПрайду

Учасники й прихильники ЛГБТ-спільноти вже формують колони та готуються до старту заходу

Учасники Маршу Рівності у рамках КиївПрайду збираються у центрі Києва. Їх охороняють посилені загони поліції. Про це повідомляє УНН.

Не дивлячись на дощ, учасники й прихильники ЛГБТ-спільноти вже формують колони та готуються до старту заходу об 11:00.

Також у центрі столиці збирається акція противників Маршу Рівності. Колону противників поліція зупинила в районі парку Шевченка.

Зазначимо, що на вході в усіх учасників перевіряють паспортні дані та наявність заборонених предметів, а преса пройшла обов’язкову акредитацію.

Київські поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України переведені на посилений варіант несення служби та проінструктовані щодо алгоритму дій у разі виявлення порушень чи провокацій під час запланованого у столиці в неділю, 19 вересня, Маршу рівності КиївПрайд-2021. У день проведення маршу за відповідним маршрутом та поряд із ним правоохоронці обмежать доступ до території.

Нагадаємо, традиційна правозахисна хода за права людини для ЛГБТ+ спільноти пройде центральними вулицями Києва у неділю вранці 19 вересня. Цьогорічний Марш рівності проходитиме під гаслом «Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я».