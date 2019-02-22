Церква Румунії стурбована майбутнім румунських парафій у Московському патріархаті



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Румунська православна церква рекомендувала Вселенському патріархату та РПЦ помиритись і таким чином вирішити проблему автокефалії Православної церкви України

Румунська церква хоче отримати гарантії про те, що в Україні поважатимуть етнічну і мовну ідентичність православних румунів

Румунська православна церква висловила стурбованість щодо майбутнього православних румунів в Україні, які належать до Московського патріархату. Про це повідомляє видання Румунського патріархату Basilica.ro.

Синод Румунської православної церкви на робочому засіданні зазначив, що в Україні діє 127 румунських православних парафій, що знаходяться під юрисдикцією Московського патріархату та займаються збереженням румунської етнічної та мовної ідентичності.

«Необхідно отримати письмові гарантії від українських церковних і державних органів влади про те, що етнічну та мовну ідентичність цих румунів будуть поважати, і що ці православні румуни матимуть можливість організуватися в румунському православному вікаріаті і бути здатними розвивати духовні відносини з Румунським патріархатом», - йдеться в рішення Синоду.

Раніше повідомлялося, що Румунська православна церква рекомендувала Вселенському патріархату та РПЦ помиритись і таким чином вирішити проблему автокефалії Православної церкви України.

Як повідомлялося, Кіпрська церква засудила агресивну політику Росії щодо Православної церкви України.

Раніше повідомлялося, що Кіпрська Церква орієнтована виступити модератором між Константинополем та Москвою, щоби запобігати розколу у Православній Церкві.

Нагадаємо, що нещодавно очільник Церкви Кіпру заявив, що планує визнати митрополита Епіфанія. «Настане час, коли митрополит Епіфаній відвідає Кіпр і буде співслужити», – сказав архієпископ Хризостом.