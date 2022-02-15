ЗСУ переважає ворога силою духа і мотивацією

Цей тиждень буде найскладнішим за всю сучасну історію України. І прожити його треба гідно.

Так, ніхто з нормальних людей не хоче війни. Але ми живемо поруч з Ордою, і якщо треба – приймемо виклик. Як робили це наші предки і як вже робили ми.

Треба викинути з серця страх. Він – заразний.

Ми – не здобич маніяка. Пам‘ятаймо, що ЗСУ переважає ворога силою духа і мотивацією. Та й чисельністю на цей момент.

Так, є проблема з російськими ракетами, танками і авіацією. Але кожен день наші війська отримують нове і нове сучасне західне озброєння. Віримо в наших воїнів. Вони здатні зробити втрати ворога неприйнятно великими навіть для Кремля.

Путін має сили лише на бліцкріг. Ніякого Києва йому не взяти, бо тут нема п'ятої колони. Орда піде лише туди, де чекають колаборанти.

Тому СБУ, Нацгвардія і українські патріоти мають пильнувати ситуацію у великих містах та знищувати нечисть без коливань.

Трохи важче з владними політиками. Вони – слабка ланка в ланцюгу оборони. Мусимо контролювати їх дії і нагадувати слова Хемінгуея: «Є речі гірші за війну: боягузство гірше, зрада гірше, егоїзм гірше». І да, Оман (як і Ростов) – не гумовий.

І головне: історія вчить, що перемагає той, хто забезпечує єдність нації, їії моральний дух і взаємопідтримку. Це – головне завдання для кожного в ці дні.

Джерело: блог Юрія Луценка

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