Сенатор США Грем попередив Угорщину та Словаччину про наслідки торгівлі з Росією

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Сенатор заявив, що «наслідки мають бути і будуть»
фото з відкритих джерел

Сенатор США Ліндсі Грем закликав Угорщину та Словаччину припинити купувати російську нафту

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем підтримав позицію Дональда Трампа щодо необхідності для Європи повністю відмовитися від російської нафти. Грем наголосив, що більшість європейських країн уже значно скоротили закупівлі, і тепер відповідальність за це лежить переважно на Угорщині та Словаччині. Про це повідомляє «Главком» з  посиланням на Ліндсі Грема.

За словами сенатора, саме ці дві країни є ключовими покупцями російських енергоносіїв у Європі. Ліндсі Грем висловив сподівання, що Угорщина та Словаччина найближчим часом візьмуть на себе зобов’язання «припинити це кровопролиття».

Сенатор попередив, що якщо цього не станеться, то «наслідки мають бути і будуть». Це може свідчити про ймовірність застосування санкцій або інших заходів тиску з боку США щодо цих країн, якщо вони не змінять свою політику.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа не буде запроваджувати додаткові тарифи на китайські товари для стримування купівлі російської нафти Китаєм, якщо Європа не введе відповідні мита на китайські та індійські товари, передає «Главком».

Бессент підкреслив, що європейські країни повинні взяти на себе більшу відповідальність у зменшенні доходів Росії від продажу нафти, що, за його словами, є важливою частиною зусиль для припинення війни в Україні.

Він зазначив, що США не рухатимуться вперед без підтримки європейських країн, які мають зробити свій внесок у припинення фінансування російської агресії.

