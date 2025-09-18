Головна Спорт Новини
Блокування російського спорту на міжнародній арені. Мінспорту подякувало «Главкому» за сприяння

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Блокування російського спорту на міжнародній арені. Мінспорту подякувало «Главкому» за сприяння
Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА

«Главком» зібрав інформацію про росіян, які мають намір взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому

Міністерство молоді та спорту України висловило вдячність журналістам-розслідувачам видання «Главком» за надані докази, що допомогли ідентифікувати зв’язки російських спортсменів із пропагандою та військовими структурами.

«Главком» зібрав інформацію про росіян, які мають намір взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому. На основі цих даних Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України та Федерація каное України звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації каное з закликом: не допустити участі атлетів із Росії у чемпіонаті світу з веслувального слалому, який відбудеться 29 вересня – 4 жовтня 2025 року у Пенріті (Австралія).

Блокування російського спорту на міжнародній арені. Мінспорту подякувало «Главкому» за сприяння фото 1

Зокрема, Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА – тепер вони можуть взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому.

Нейтральний статус отримала росіянка Алсу Міназова.

Раніше вона брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та підсанкційним главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Також нейтральний статус отримали двоє членів російського військового клубу ЦСКА – Павло Котов та Олександр Харламцев.

Блокування російського спорту на міжнародній арені. Мінспорту подякувало «Главкому» за сприяння фото 2

Харламцев також має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації.

Блокування російського спорту на міжнародній арені. Мінспорту подякувало «Главкому» за сприяння фото 3

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує спортивним федераціям допускати до змагань росіян, які були помічені у підтримці війни, а також причетних до військових структур РФ.

Отже, участь Котова, Харламцева та Міназової у чемпіонаті світу суперечить рекомендаціям МОК.

Нагадаємо, віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустила чемпіонат світу зі стрільби з лука.

Теги: росія спорт пропаганда Міністерство молоді і спорту України

