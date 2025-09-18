Блокування російського спорту на міжнародній арені. Мінспорту подякувало «Главкому» за сприяння

«Главком» зібрав інформацію про росіян, які мають намір взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому

Міністерство молоді та спорту України висловило вдячність журналістам-розслідувачам видання «Главком» за надані докази, що допомогли ідентифікувати зв’язки російських спортсменів із пропагандою та військовими структурами.

«Главком» зібрав інформацію про росіян, які мають намір взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому. На основі цих даних Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України та Федерація каное України звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації каное з закликом: не допустити участі атлетів із Росії у чемпіонаті світу з веслувального слалому, який відбудеться 29 вересня – 4 жовтня 2025 року у Пенріті (Австралія).

Зокрема, Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА – тепер вони можуть взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому.

Нейтральний статус отримала росіянка Алсу Міназова.

Раніше вона брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та підсанкційним главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Також нейтральний статус отримали двоє членів російського військового клубу ЦСКА – Павло Котов та Олександр Харламцев.

Харламцев також має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації.

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує спортивним федераціям допускати до змагань росіян, які були помічені у підтримці війни, а також причетних до військових структур РФ.

Отже, участь Котова, Харламцева та Міназової у чемпіонаті світу суперечить рекомендаціям МОК.

❌Neutral russian slalom canoeists Maxim Obraztsov (coach), Alsu Minazova, Taisiya Logachova, Alexandr Kharlamtsev, Egor Smirnov, Dmitrii Khramtsov congratulated foreign minister of Russia Lavrov on his birthday. pic.twitter.com/cipbht0SjJ — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) September 15, 2025

Нагадаємо, віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустила чемпіонат світу зі стрільби з лука.