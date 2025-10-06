Україна знайшла новий спосіб зберегти світло й тепло під час обстрілів

Україна створила мережу акумуляторних парків, які допоможуть уникнути віялових відключень у разі атак РФ

Українські енергетики роблять ставку на батареї американського виробництва, щоб зберегти світло й тепло в домівках узимку. Акумулятори встановлені в секретних місцях і вже допомагають уникати блекаутів під час обстрілів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Україна розробила нову стратегію енергетичної безпеки на зимовий період на тлі зростання кількості атак Росії на критичну інфраструктуру. «Але відтоді Росія наростила виробництво ударних безпілотників, що дає їй змогу пригнічувати українську ППО, що, ймовірно, зробить цю зиму ще більш небезпечною для України», – наголошує WSJ.

Тепер країна робить ставку на акумуляторні парки американського виробництва, здатні підтримувати енергосистему під час обстрілів. «Акумуляторні парки загальною потужністю 200 мегават здатні забезпечувати електроенергією близько двох годин приблизно 600 тисяч будинків, що еквівалентно електропостачанню міста розміром із Вашингтон. При цьому, найголовніше, що під час бомбардувань енергоблоки дають інженерам час для відновлення електропостачання та запобігання відключень електроенергії», – пише видання.

Шість таких об’єктів уже під’єднано до енергосистеми у Києві та Дніпропетровській області. Їхнє розташування, як і заходи безпеки, українська влада тримає у таємниці, щоб запобігти ударам.

Видання зазначає, що Україна водночас розвиває альтернативні джерела енергії – вітрову та сонячну. Вони працюють незалежно і продовжують генерувати струм навіть у разі пошкодження окремих об’єктів. «Акумулятори тепер відіграють свою роль і в поновлюваній енергетиці, допомагаючи регулювати енергію, що виробляється з різних джерел, щоб гарантувати подачу електроенергії навіть за відсутності сонця або при зупинці турбін», – зазначає WSJ.

Генеральний директор американської компанії Fluence Джуліан Небреда підкреслив, що нові системи враховують українські реалії: «Кожен блок можна відключати і замінювати, не впливаючи на інші елементи. Для заміни кожного елемента в новій мережі потрібне мінімальне обладнання, і всі вони мають функції пожежної безпеки, які в умовах України стають ще важливішими».

Нагадаємо, що Росія регулярно атакує енергетичні об’єкти України, намагаючись залишити населення без світла і тепла. Найбільші удари припадали на теплову генерацію та підстанції, зокрема на Київщині, де вже неодноразово фіксували пошкодження. Минулої зими такі атаки спричинили аварійні та віялові відключення, однак енергетики змогли відновити роботу системи.