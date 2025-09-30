Головна Світ Політика
Орбан запевнив, що Угорщина не боїться російських дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Орбан запевнив, що Угорщина не боїться російських дронів
Орбан: Угорщина не боїться російських дронів і збиватиме їх при порушенні повітряного простору
фото: Reuters

Угорський прем'єр додав, що Росія слабка в порівнянні з Європою, як у військовому, так і в економічному аспектах

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не боїться російських безпілотників і буде їх збивати, якщо вони порушать повітряний простір країни. Про це він сказав у підкасті Harcosok Órája, пише «Главком».

Орбан зазначив, що Угорщина готова захищати свій повітряний простір від можливих порушень з боку російських дронів. «Наскільки я знаю, так. Ми не боїмося цього. Ми, звісно ж, зіб'ємо їх», – заявив прем'єр.

Водночас Орбан висловився щодо позиції західноєвропейських країн, які занепокоєні порушенням повітряного простору російськими дронами, критикуючи підхід до цієї проблеми. 

«Ми (Європа – «Главком») сильніші в усіх вимірах. Я ніколи не розумів, чому, коли ми сильніші, ми говоримо так, ніби ми слабкі», – сказав Орбан.

Угорський прем'єр додав, що Росія слабка в порівнянні з Європою, як у військовому, так і в економічному аспектах.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу (ЄС) розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

До слова, у суботу, 27 вересня, у двох країнах-членах НАТО, Норвегії та Нідерландах, повідомили про інциденти з виявленням невідомих літальних об'єктів, схожих на дрони. 

Також 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин. Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

