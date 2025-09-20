Головна Країна Політика
Чи будуть Польща і Україна збивати дрони разом? Зеленський прокоментував останні російські провокації

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
Україна та Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем для навчання протидії дронам
фото ілюстративне з відкритих джерел

Президент про спільні дії ППО: «Це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо»

Після того, як російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі, залетівши на сотні кілометрів углиб країни, Варшава та Київ ухвалили рішення: будуть разом збивати російські дрони. Президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком», підкреслив важливість такого рішення. 

Глава держави також зауважив, що збивати ворожі безпілотники Україна може не лише із Польщею, а також із Румунією. 

«Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Не тільки те, щоб дрон падав на голову українцям, щоб він не долетів до території Польщі, а щоб це були рішення, які робляться разом. Тобто у нас стоїть ППО – ми збиваємо все, що летить на нас і летить на Польщу. І так само Польща збиває літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас. Можна взяти тільки регіони західної частини нашої держави – куди є можливості у Польщі. Або це може бути не тільки Польща, а й Румунія, на інших ми і не розраховуємо», – розповів Зеленський. 

Нагадаємо, Україна та Польща створюють спільну робочу групу з безпілотних авіаційних систем для навчання протидії дронам, повідомив український міністр оборони Денис Шмигаль у четвер, 18 вересня, на пресконференції в Києві з польським віцепрем'єр-міністром, міністром оборони Владиславом Косіняк-Камишем. 

Україна надасть доступ до деяких своїх систем стеження за російськими повітряними цілями, щоб Польща могла бачити ті, що потенційно прямують до її території. Навчання польських військ охоплюватиме всю «екосистему» перехоплення безпілотників – від виявлення їхнього місцезнаходження та електронного глушіння до збиття перехоплюючими дронами. Тренування відбуватимуться на полігоні в Липі на півдні Польщі. Також у межах співпраці йтиметься про обмін оперативними знаннями та досвідом у сфері безпілотників, розробку та тестування методів застосування та протидії БпЛА, інтеграцію інноваційних технологій, зміцнення взаємосумісності між збройними силами України і Польщі та забезпечення відповідності стандартам НАТО.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. За даними Bild, в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.

Теги: навчання Польща безпілотник

