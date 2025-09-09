Головна Думки вголос Валерій Пекар
search button user button menu button
Валерій Пекар Український підприємець і громадський діяч

Чим проєвропейські політики краще за проросійських?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чим проєвропейські політики відрізняються від проросійських?
фото: depositphotos.com

Оберіть, які цінності вам ближче

Тут ще одна тема виникла в коментарях.

Чим проєвропейські політики краще за проросійських? Адже і ті, і ті просувають цінності чужих країн. Пояснюю для тих, хто не розуміє.

  • Росія вбиває українців. Європа не вбиває українців.
  • Росія кидає мільйони своїх громадян на вбивство і смерть. Європа не робить цього.
  • Росія роздмухує ненависть на ґрунті національності, сексуальної орієнтації чи конфесійної приналежності. Європа дає рівні права усім.
  • Європа це права людини, Росія це безправ'я.
  • Європа це відкриті ринки, Росія це перетворення нафти, газу, зерна на зброю.
  • Європа це самоврядування громад, Росія це самодержав'я.
  • Європа прагне різноманітності, Росія прагне стерти ідентичності.
  • Європа це високий рівень життя та соціальний захист, Росія це гроші на війну, а людям злидні.

Просто оберіть, які цінності вам ближче.

Українці та росіяни вбивають одне одного, і для тих, хто не бачить різниці, є велика спокуса оголосити їх рівно винними у війні. Але є одна різниця. Це вони до нас прийшли з війною, а ми у себе вдома.

Моральний релятивізм дивиться на зовнішні ознаки, а не на мотиви. Захисник батьківщини та кілер обидва стріляють у живих людей. Мама та викрадач дітей обидва несуть дітей на руках, притиснувши до себе. Підприємець та грабіжник обидва заходять в банк із валізками. Політики проєвропейські та проросійські поширюють ідеї інших країн. Яка різниця? Якщо ви не бачите різниці, значить, вам все одно.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Європа вбивство права людини війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британська розвідка вважає, що Росія розглядає викрадених українських дітей як джерело поповнення для російської армії
Британська розвідка назвала причини викрадення росіянами українських дітей
3 вересня, 14:05
Залкепов подав заяву до суду, після чого порушили справу за статтею «Заподіяння смерті через необережність»
Боєць ММА звинуватив російських лікарів у смерті новонародженої дитини: деталі
1 вересня, 13:32
Вдень 30 серпня у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія
Убивство Парубія. Висновки для пересічного українця
30 серпня, 21:31
Хто штовхає Залужного у президенти? Стаття The Guardian посварила українців
Хто штовхає Залужного у президенти? Стаття The Guardian посварила українців
25 серпня, 14:18
Найбільш раціональним, з точки зору ефективності і вартості, варіантом гарантування безпеки України залишається її членство у НАТО
Гарантії безпеки для України: чи можлива стаття 5 НАТО без НАТО?
22 серпня, 15:13
Очікуваного результату у Вашингтоні не може бути
У Вашингтоні не буде миру: головні причини
18 серпня, 18:35
Росія активно вкладається у безпілотні технології з використанням штучного інтелекту
Зеленський ввів нові санкції проти розробників дронів РФ
17 серпня, 10:21
Дрифт на дорогах загального користування є порушенням Правил дорожнього руху
Що робити з дрифтом та гонками на дорогах? Віцепрезидент автомобільної федерації запропонував рішення
15 серпня, 18:00
Додому повернулись 84 українців з полону
Україна повернула 84 громадян: Зеленський розкрив деталі обміну полоненими (фото)
14 серпня, 15:05

Валерій Пекар

Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
Чим проєвропейські політики краще за проросійських?
Хто кидає виклик світовому порядку
Хто кидає виклик світовому порядку
Скандал в Українському католицькому університеті. Давайте розбиратися
Скандал в Українському католицькому університеті. Давайте розбиратися
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
Експеримент у Криму. Що пропонують російські ліберали
Незалежних країн не існує
Незалежних країн не існує
Ім'я проблеми – Китай
Ім'я проблеми – Китай

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
286K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 вересня: ситуація на фронті
115K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 вересня 2025
2831
Російська пропагандистка Симоньян розповіла про операцію, яку перенесла
1833
Втрати ворога станом на 9 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1820
Турецька ліра вперше впала нижче гривні
1520
Київ накрила потужна злива (фото, відео)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua