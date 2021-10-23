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    Події в Україні

    У Нікополі рятувальники зняли з дерева вагітну жінку

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    Жінка вибралася на висоту четвертого поверху - У Нікополі рятувальники зняли з дерева вагітну жінку
    Жінка вибралася на висоту четвертого поверху
    Фото: пресслужби ДСНС

    Як потерпіла опинилася на висоті, пояснити вона не змогла

    На Дніпропетровщині надзвичайники спустили з дерева вагітну жінку. Про це інформує пресслужба відомства. У повідомленні, зокрема, сказано, що виклик дещо спантеличив рятувальників, адже переважно їм доводиться знімати з дерев котів.

    Однак у місті Нікополь допомоги потребувала жінка 1993 року народження. Вона перебувала на дереві на рівні 4-го поверху, та не могла самостійно спуститися додолу. Як виявилося, вона – багатодітна мати та, за словами самої потерпілої, вагітна.

    Рятувальники спустили жінку з дерева за допомогою триколінної драбини. Чому вона опинилась на висоті, невідомо.

    Раніше повідомлялося, що під Києвом озброєний пістолетом чоловік пограбував продуктовий магазин і кілька разів вистрілили у водія вантажівки. Поліція менше ніж за годину з'ясувала особу нападника і затримала його.

    Нагадаємо, раніше у Броварах (Київська область) конфлікт через таксі двох нетверезих чоловіків закінчився стріляниною.

    Правоохоронці з'ясували, що обидва чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхав автомобіль - не змогли визначитися, хто перший поїде. Внаслідок конфлікту, який переріс у бійку, один із чоловіків дістав травматичну зброю і вистрілив у повітря, а потім поранив опонента в груди.

    Як повідомлялося, на столичних Позняках правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину.

    Нагадаємо, 22 вересня, у Полтаві сталася стрілянина, 34-річний чоловік поранив 31-річного перехожого та затягнув у автомобіль 25-річну дівчину. Підозрюваного затримали в Кременчуці. У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Теги: таксі вантажівки автомобіль рятувальники поліція жінка чоловік повітря магазин стрілянина
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    У Нікополі рятувальники зняли з дерева вагітну жінку