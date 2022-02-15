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    Думки вголос

    $1 млрд від США – ціна незалежної антикорупційної прокуратури

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    •  glavcom.ua
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    Українцям і мільярд доларів не завадить, і незалежна антикорупційна прокуратура потрібна. - $1 млрд від США – ціна незалежної антикорупційної прокуратури
    Українцям і мільярд доларів не завадить, і незалежна антикорупційна прокуратура потрібна.

    Без мільярдів доларів від наших партнерів ми не пройдемо цей рік без потрясінь, які теж не потрібні українській владі

    Мовою оригіналу

    Украинская власть радуется, что США дает Украине миллиард долларов поддержки.

    Миллиард долларов – это хорошо. Но США дает миллиард долларов не на поддержку украинской власти, а на поддержку реформ. А это плохая новость для украинской власти, которая очень не хочет тех реформ, на поддержку которых американцы дают миллиард долларов.

    Так что миллиард долларов – это цена независимой антикоррупционной прокуратуры. Без нее не будет миллиарда долларов. И не будет миллиардов долларов от МВФ.

    Что-то подсказывает, что если сломать конкурс по выбору независимого главы НАБУ, то миллиарда долларов тоже не будет.

    А без миллиардов долларов от наших партнеров мы не пройдем этот год без потрясений, которые тоже не нужны украинской власти.

    В итоге выбор у президента простой: или неприятности от независимой антикоррупционной прокуратуры или неприятности от глубокого экономического кризиса. Как показывает опыт, бабло побеждает зло. И украинские власти в такие моменты все же делают правильный выбор. Может потому, что помнят, как Янукович сделал неправильный выбор. Один раз украинская власть уже такой выбор сделала. И мы увидели принятый в парламенте «Антиколомойский закон». Было неприятно. Очень не хотелось. Но альтернатива была хуже. Так и в этом году. Альтернатива будет хуже.

    Выигрывают только украинцы. Украинцам и миллиард долларов не помешает и независимая антикоррупционная прокуратура нужна.

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: прокуратура МВФ США НАБУ корупція в Україні САП
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    $1 млрд від США – ціна незалежної антикорупційної прокуратури