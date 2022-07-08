Інфляція в Україні перевищила 21%

Найбільше в червні подорожчали яйця

У червні інфляція в Україні прискорилася до 21,5% у річному вимірі порівняно з 18% місяцем раніше. Востаннє інфляцію понад 20% Держстат фіксував у березні 2016 року. Про це свідчать дані відомства.

Так, у червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше (на 17,2%) подорожчали яйця.

На 10,9-4,2% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, свинину, овочі, м'ясо свійської птиці. Водночас на 1,1% подешевшали яловичина та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,4%, у тому числі на алкогольні напої – на 3,4%, тютюнові вироби – на 1,4%.

При цьому, одяг і взуття подешевшали на 1,4%, зокрема, одяг – на 1,8%, взуття – на 0,9%.

Раніше повідомлялося, що зростання інфляції зумовлювалося порушенням ланцюгів постачання, нерівномірним попитом, збільшенням витрат бізнесу та фізичним знищенням активів підприємств через повномасштабний напад Росії на Україну.

Нагадаємо, половина підприємств України скоротила персонал через війну.

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