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«Гроші – це важливо»: нардеп назвав мету економічного бронювання від мобілізації

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Гроші – це важливо»: нардеп назвав мету економічного бронювання від мобілізації
Концепція економічного бронювання необхідна для балансу між потребами Сил оборони та економікою
фото з відкритих джерел

Нардеп вважає, що економічне бронювання дозволить генерувати 200 млрд грн військового збору на рік

Економічне бронювання дасть бізнесу можливість розвитку, а Силам оборони – 200 млрд грн на рік військового збору. Про це заявив член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Дмитро Наталуха.

«Концепція економічного бронювання просувається. Вона необхідна для балансу між потребами Сил оборони та економікою. Обидва напрямки важливі. Якщо Сили оборони впадуть – держави не буде. Якщо наша економіка впаде, то не буде Сил оборони. Тобто – держави не буде», – йдеться у його повідомленні в Facebook.

За словами депутата, гроші – це важливо, особливо під час війни. Він наголосив, що військові потребують фінансового та матеріального забезпечення, державі потрібні податки у бюджет, а бізнесу – створення робочих місць та розвиток експортного потенціалу.

«Економічне бронювання – це інструмент, який дає бізнесу горизонт планування та можливість розвитку. Воно здатне згенерувати 200 мільярдів гривень на рік військового збору на потреби саме Сил оборони. Економічне бронювання нейтралізує корупцію тих, хто продає можливість не бути мобілізованим», – зазначив Наталуха.

Депутат зауважив, що економічне бронювання є реальною потребою бізнесу, який створює товари та послуги, сплачує зарплати та податки, на які забезпечуються Сили оборони.

Раніше повідомлялося, що комітет Верховної Ради розглядає дві моделі економічного бронювання від мобілізації. Одна з них базуватиметься на мінімальній зарплаті, а інша – на квотах від тієї індустрії, у якій працює людина. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, в Україні змінено правила бронювання чиновників. Зокрема, військовозобов'язані громадяни, які очолюють певні департаменти чи підрозділи, можуть бути призвані до армії.

Читайте також: Бронювання за гроші. Несправедливість чи шанс для України?
Теги: економіка податки бюджет гроші військові

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